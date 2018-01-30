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段宜康說要上訴 林滄敏：先吃3顆曲棍球再說

國旅夯 今年拚成長二成

2018-01-30 02:03經濟日報 記者韓化宇／台北報導

國內旅遊商品正朝「精緻化」、「深度化」趨勢發展。圖為阿里山櫻花季。 本報系資料庫
國內旅遊商品正朝「精緻化」、「深度化」趨勢發展。圖為阿里山櫻花季。 本報系資料庫
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大型旅遊業者去年在國內旅遊市場上，紛紛繳出亮眼成績，旅行社龍頭雄獅營收成長率15%，南部旅行業霸主五福更大增38%。業界預估，今年國旅市場還有逾二成的成長空間。

廉航興起，民眾出國旅遊費用和國內旅遊已不相上下；而陸客來台退燒，部分大型觀光景點人數銳減，加上「高價滷味」等新聞發酵，在各種負面衝擊下，國旅市場是否仍有競爭力，成為輿論焦點。

大型旅行社統計，國內旅遊業績仍交出佳績，雄獅去年國旅營收年增15%，預計今年上櫃的五福旅遊，去年國旅營收更大增38%，燦星旅、可樂旅遊等也有不錯的成績。燦星旅預估，今年國旅營收可成長三到四成。

經濟日報提供
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業者指出，外界以為國旅市場已「雪崩式下滑」，其實相反。近年來團客、散客、員工旅遊等國內旅遊業績成長，網路上搜尋國內旅遊資訊的量愈來愈多，加上民眾願意多消費追求高品質，使旅行社的毛利提升。

雄獅表示，過去民眾對國內旅遊消費態度保守，但50至75歲樂齡族群的平日旅遊，及國旅卡市場仍有成長空間，目前以一日遊行程的成長動能最強。

大型旅行社的國旅商品正朝「精緻化」、「深度化」趨勢發展，並積極開發外國觀光客鮮少去的景點。

燦星旅國內部協理吳建興指出，國人喜歡搭配季節景點，如春季赴阿里山賞櫻，冬季上太平山玩雪，尤其寒流過境時，太平山上飯店更是一房難求。

五福旅遊企劃部經理陳姿蓉說，包括原住民部落司馬庫斯、鎮西堡，或花蓮錐麓斷崖登山等深具特色景點或離島行程，深受國人喜愛，但這些行程較難當天來回，因此國旅產品均為二日以上。

可樂旅遊國內部團體產品組協理蔡豐隆說，去年澎湖跟花東的行程成長幅度很高。

營收旅行社雄獅
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