財經觀點／台商赴陸IPO 政府備妥對策沒？

2018-01-29 23:38 聯合報 聯合報 蘇秀慧 記錄整理



勤業眾信審計部營運長施景彬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

展望今年台灣ＩＰＯ（初次掛牌募資）市場，政府訂下上市櫃各卅家的目標，有機會達標。台灣應注意國台辦主任張志軍去年底Ａ股形成台商專區的談話，一旦落實，許多台商很可能到大陸ＩＰＯ，屆時如果導致台灣母公司須下市，將對台灣股市造成不小衝擊。

台灣資本市場主管機關應評估此政策一旦形成，對台商的影響及如何因應。

中國大陸加快Ａ股掛牌速度，掛牌數占全球四分之一比重，但近期Ａ股審議程序逐漸轉嚴「重量更重質」。目前中國大陸只允許在當地註冊的台商上市，但台商將可能基於產業屬性、群聚效益、市場走向及追求更高本益比等考量下，考慮「兩岸雙掛牌」、「大陸子公司分拆在Ａ股上市」。

一旦開放「台灣註冊」也可於大陸上市，導致台灣母公司須下市，可能將對台灣股市造成不小衝擊。目前有許多廠商在台灣接單，製造中心在大陸，台商專區政策一旦落實，台商很可能到大陸掛牌。

除了中國大陸，也要留意鄰近資本市場新政策所帶來的可能影響。香港、新加坡都將接受「同股不同權」企業上市，香港允許尚未盈利和沒有收入的生物科技公司到香港上市。

影響ＩＰＯ市場家數成長因素有很多，但各國資本市場都在尋找新目標，台灣不可輕忽。以香港Ｈ股為例，去年共有一六一家企業掛牌，較前年增加百分之卅四，募得一二八二億港元資金，雖較前年下滑百分之卅四，但港交所開放市值達十五億港元、無營收獲利的創新研發生技公司掛牌，並同意「同股不同權」企業上市，積極打造「新創與生技友善」的ＩＰＯ市場。

比較國際各資本市場，台灣資本市場在去年的現金增資案件比率為亞洲地區之冠，且本益比相較亞洲主要交易所居於平均水準之上，台灣資本市場亦具一些優勢與條件，可研擬鬆綁上市櫃迎戰。（本文由施景彬口述）