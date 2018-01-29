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口蹄疫風暴後 豬肉外銷盛況一去不返

2018-01-29 21:39中央社 台北29日電

民國86年口蹄疫事件重創台灣養豬業，農委會畜牧處今天說，十多年來有外銷活豬及豬肉，但是純種豬外銷需經農委會同意，迄今有少數，至於冷凍豬肉外銷只有短暫時間，盛況不再。

屏東有豬農日前將「平埔黑豬」外銷給香港，這是口蹄疫風暴後，台灣黑豬首度活體外銷。農委會畜牧處表示，平埔黑豬不是官方保種培育認定的台灣純種黑豬，不會有純種黑豬外流之虞。

畜牧處解釋，台灣純種黑豬原本有3種，包含頂雙溪種、桃園種及美濃種，現在只剩桃園種，農委會畜產試驗所為保種培育，至少繁殖7代以上且基因表現穩定，經法定純種認定命名為畜試黑豬1號及高畜黑豬，外銷要經農委會同意。

畜牧處並指出，其實台灣活豬陸續有外銷案例，但是分兩類，首先是活體豬，通常是雜交的豬，雙邊檢疫都同意下可進行，這類豬沒有取得官方法定品種認可，也沒有取得正式命名，輸入市場引進後可能作為繁殖使用。

其次是種豬，即豬的純種品種，依據種原輸入輸出審核要點規定，目前以藍瑞斯、約克夏、杜洛克、漢布夏及盤克夏5種為主，而且後2種台灣沒有，前3種並自民國102年起陸續有外銷越南、香港。

此外，畜牧處補充，台灣在民國95到97年間，曾經取得使用疫苗非疫區的認定，期間也曾外銷冷凍豬肉到新加坡。

農委會香港口蹄疫
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