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口蹄疫風暴20年後 台灣黑豬首度活體外銷

2018-01-29 21:39中央社 屏東縣29日電

育種台灣「平埔黑豬」去年獲得百大青農的屏東豬農李榮春，上週成功將「平埔黑豬」外銷香港，李榮春表示，這是口蹄疫後台灣黑豬首度活體外銷。

李榮春9年前看中台灣黑豬的商機，與台大教授合作，從基因篩選台灣黑豬並進行繁殖，並將育種出來的黑豬命名「平埔黑豬」，去年獲得百大青農，目前養豬頭數1500隻。

李榮春表示，豬隻內銷起起落落，希望利用外銷開拓穩定市場，去年獲百大青農後，有國外業者跟他連繫，促成了100隻60公斤的雜交「平埔黑豬」仔豬外銷香港成功。

李榮春說，平埔黑豬的肉質與自然甘甜的風味，他有信心，買家也是看中這點，希望平埔黑豬未來能像日本鹿兒島豬一樣，成為國際知名品牌；目前，平埔黑豬只有他養，未來將視市場與豬農契作增加產量。

不過，中華民國養豬協會名譽理事長潘連周表示，台灣現在豬隻數量約500多萬頭，供應內銷都不夠吃，還要靠進口豬肉來填補消費者需求，所以台灣目前不可能外銷豬肉產品，少數豬農小量外銷是個別行為。

潘連周並說，從民國86年台灣爆發豬隻的口蹄疫情迄今，台灣仍未完全擺脫口蹄疫，近年時有豬瘟，仔豬育成率不高，豬農也不敢拔針（停用疫苗），養豬業現在最重要的是穩定豬源，不要用瘦肉精提升肉的品質。

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕表示，去年台灣代表團從世界動物衛生組織（OIE）接下口蹄疫「打疫苗非疫區」官方證書，由於各國對口蹄疫區肉類產品的限制標準不同，台灣的冷藏豬肉不能外銷，但是少數活體豬隻可以外銷。

鄭永裕說，李榮春的平埔黑豬，是台灣黑豬在口蹄疫事件後首度外銷，屏東縣政府會繼續努力，爭取台灣早日完全脫離口蹄疫區。

口蹄疫疫苗香港
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