北北基產業空間受限 擬以開放容積率解決

2018-01-29 20:48 中央社 台北29日電



行政院舉辦解決產業五缺問題說明會，今天舉行北北基場，經濟部次長龔明鑫說，北北基因空間受限制，因此在土地規劃方面，針對都市型產業給予特殊安排，如都更或容積率的開放等。

行政院長賴清德日前指示，針對解決產業「五缺」（缺水、缺電、缺地、缺才、缺人）問題，相關部會要持續向社會說明具體的政策內容，並在全台舉辦13場說明會。

「排除企業投資五缺障礙說明會」北北基場次下午於台北市南港軟體園區會議中心舉行，由龔明鑫主持，勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良、經濟部工業局副局長楊志清、相關部會人員及北北基地區各產業界公、協會、經理人約140多人出席。

行政院晚間發布新聞稿表示，龔明鑫在會中指出，北北基人口約700萬人，是台灣產業發展的重要區域，工廠生產產值約新台幣1.9兆元，若將企業總部營收算入則會再加1兆元左右。

龔明鑫表示，北北基較其他縣市需求不同，因空間受限制，因此在土地規劃方面，已針對都市型產業發展給予特殊安排，如都更或容積率的開放等。針對企業需求，無論擴充設備、增加產能或投資，政府也將提供協助及聯絡窗口，以解決問題。

楊志清表示，在缺地問題方面，政府已擬定「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」與「產業用地開發與更新」等策略，並提供「工業區用地供需資訊服務平台」，彙整供給與需求，由單一窗口進行媒合。預期於民國111年提供產業用地約1442公頃。