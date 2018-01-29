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奇景將收購美企業奈米3D模具設備及相關業務

2018-01-29 19:44經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

奇景光電今日宣布，將從一家美國高科技公司，收購先進的奈米3D模具製造設備資產，及相關的智慧財產權和業務。該交易預計將於2018年2月完成。但交易細節不對外公開。

奇景表示，該先進奈米3D模具製造技術，主要用於奈米轉印模具或奈米壓印製程，以製造如繞射光學元件（DOE）、導光元件（diffuser）、準直透鏡（collimator lens）及陣列式微透鏡（micro lens array）等裝置。此次收購，將為奇景帶來最上游的奈米模具製造能力，更加強化了奇景在全球已經領先的晶圓級光學技術（wafer level optics，WLO），而晶圓級光學技術是奇景目前主推的3D感測整體解決方案的關鍵技術之一。

此外，此次收購中，奇景取得高精密灰階光罩和陣列式微透鏡相關的智慧財產權，將為奇景帶來進入生物醫學、演算式照相機、利基型微型顯示器等創新技術領域的未來商機，並得以開發更先進複雜的繞射光學元件和導光元件，以利提供未來世代3D感測解決方案。

為了此次收購，奇景已經成立獨資的子公司Himax IGI Precision Ltd.（Himax IGI）。位於美國明尼蘇達州明尼阿波里斯市的Himax IGI，將繼續投資開發最先進的奈米3D模具技術和解決方案。另一方面，Himax IGI具有美國在地的額外優勢，對許多奇景在美國以技術突破為導向的客戶來說，勢必樂見有一個強大而且在地、可以進行早期研發合作的策略夥伴。

奇景光電執行長吳炳昌表示，隨著此次收購而加入奇景團隊的美國新成員，均為此領域的頂尖專家，在微細且技術上深具挑戰性的奈米3D模具領域，可說是世界上最優秀的人才。在過去，奇景團隊有時會對於WLO產品開發過程中不夠完美的部份感到困惑，因為不確定問題是起因於模具的品質，或是自己的產品設計或製造。

此次收購，為奇景帶來世界最強的相關模具製造工藝，我們將可以更加提升整體WLO產品品質，並可縮短開發週期。相信我們許多創新導向的客戶，對於此次收購都會同感振奮，因為終於有人做了對的決定，將高精密結構光學產品的奈米3D模具製造、設計及生產，都整合在同一個屋簷下進行。

奈米晶圓智慧財產權
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