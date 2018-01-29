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慶富否認歇業 加工處：限3天內提佐證

2018-01-29 20:09中央社 高雄29日電

慶富造船。 聯合報系資料照片／記者林保光翻攝
慶富造船。 聯合報系資料照片／記者林保光翻攝
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經濟部加工出口區管理處今天再度前往慶富總部進行歇業認定發現，現場只有10多名員工，慶富否認歇業；加工處限業者3天內提出佐證，若不符營運條件將逕行公告認定慶富歇業。

加工處副處長楊伯耕23日會同勞保局、台水、台電、國稅局等單位到位於高雄軟體園區的慶富集團總部進行歇業認定時，因在總部一樓大廳遭慶富發言人楊月華出面擋駕而無去上樓實地看員工上班情形。

楊伯耕今天再率員到慶富總部複查，上樓看公司員工上班狀況。

楊伯耕告訴中央社記者表示，今天再度前往慶富總部複查發現，公司僅剩10多名員工撐場，且大多是慶富旗津造船廠的員工，並非總部員工。

他認為，慶富已符合歇業事實，不過，楊月華今天當場否認歇業，強調公司仍在營業，他已要求慶富今天算起3天內提出交易發票、員工出勤紀錄等營運佐證，若不符營運條件，將逕行公告認定慶富歇業，並發歇業事實證明給員工。

他表示，去年底至今年1月初陸續接獲慶富100多名員工申請慶富歇業事實認定，3天後若認定慶富歇業，將寄發歇業證明給這100多名員工，好讓這些員工拿這份證明向勞保局申請工資墊償。

楊伯耕指出，慶富總部連月來的水電費帳單與過去營運狀況有很大落差，國稅局也發現，慶富今年1月並未購買發票。

另外，慶富連月來積欠員工薪資，高雄市勞工局也限慶富31日前給付欠薪，逾期將依勞基法裁罰新台幣150萬元；慶富欠員工薪資，勞工局另已對慶富累計裁處245萬元。

慶富薪資勞工局
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