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衛福部拚新南向 聚焦防疫產業

2018-01-29 15:45經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

衛福部今天舉行新春茶會，衛福部部長陳時中親自出席，他針對該部推動生醫產業方面表示，今年做法是「把產品帶出去，將市場帶進來」，而鎖定的領域則包括精準醫療、疫苗、骨材、牙材等，目標是要「飛越泰、馬、雙印、越、緬，連結全球市場」。

衛福部督導生醫產業推動的政務次長何啟功表示，目前衛福部針對精準醫療與中研院合作尋找利基產品，也正推動新竹生醫園區特色醫療，另與科技部合作推動南部醫材工業結合長照產業，開發智慧輔具等。

另外，衛福部今年還有一項推動重點是「防疫」。何啟功表示，除了即時的防疫作為外，疫苗產業也是政府推動的項目，其中，政府推動產業界與美國國家衛生研究院（NIH）合作開發的「登革熱疫苗」如果完成，將可望成為新南向市場，甚至中南美市場重要產品。

何啟功指出，近兩年來我國在APEC（亞太經合組織）上，針對登革熱、抗藥性抗生素兩大主題的有關報告，均被該組織評選為「最高分」，並補助款項給我國訓練有關人才，甚至，俄羅斯主動與我接觸，希望兩國在公衛領域上攜手合作，這都是台灣的利基。

對於疫苗產業，何啟功表示，我國與美國NIH的合作，未來將有大機會；他指出，近期國際大藥廠賽諾菲（Sanofi）在菲律賓做的登革熱疫苗臨床三期試驗失敗，也顯示台灣疫苗產業的機會來了，只要我們開發的登革熱完成，未來不僅在新南向國家，甚至拉丁美洲（南美洲）等登革熱盛行的地區都有大需求。

另外，何啟功也說，蛇毒血清疫苗也是台灣的重點項目，目前衛福部正與新南向國家洽談，未來可能透過國內授權的廠家，與新南向公司共同攜手成立平台，將台灣的技術授權給新南向國家，利用當地的蛇毒生產血清產品。

據悉，國內與美國NIH合作開發登革熱疫苗的公司為高端疫苗，高端自2016年向NIH，取得17國登革熱疫苗市場權利，包括台灣、韓國、澳洲、印度、東南亞七國、以及中東六國，權利包括研發、生產、銷售及再授權等完整權利。另外，台灣疾管署（CDC）日前也將抗蛇毒血清技術授權給高端疫苗，作為日後開發產品之用。

衛福部政務次長何啟功今天說明政府今年推動生醫產業新南向的有關規劃。記者黃文奇／攝...
衛福部政務次長何啟功今天說明政府今年推動生醫產業新南向的有關規劃。記者黃文奇／攝影
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衛福部部長陳時中今天出席新春政策說明會，並對未來政策推動展現信心。記者黃文奇／攝...
衛福部部長陳時中今天出席新春政策說明會，並對未來政策推動展現信心。記者黃文奇／攝影
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疫苗登革熱衛福部
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