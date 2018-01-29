衛福部拚新南向 聚焦防疫產業

2018-01-29 15:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



衛福部今天舉行新春茶會，衛福部部長陳時中親自出席，他針對該部推動生醫產業方面表示，今年做法是「把產品帶出去，將市場帶進來」，而鎖定的領域則包括精準醫療、疫苗、骨材、牙材等，目標是要「飛越泰、馬、雙印、越、緬，連結全球市場」。

衛福部督導生醫產業推動的政務次長何啟功表示，目前衛福部針對精準醫療與中研院合作尋找利基產品，也正推動新竹生醫園區特色醫療，另與科技部合作推動南部醫材工業結合長照產業，開發智慧輔具等。

另外，衛福部今年還有一項推動重點是「防疫」。何啟功表示，除了即時的防疫作為外，疫苗產業也是政府推動的項目，其中，政府推動產業界與美國國家衛生研究院（NIH）合作開發的「登革熱疫苗」如果完成，將可望成為新南向市場，甚至中南美市場重要產品。

何啟功指出，近兩年來我國在APEC（亞太經合組織）上，針對登革熱、抗藥性抗生素兩大主題的有關報告，均被該組織評選為「最高分」，並補助款項給我國訓練有關人才，甚至，俄羅斯主動與我接觸，希望兩國在公衛領域上攜手合作，這都是台灣的利基。

對於疫苗產業，何啟功表示，我國與美國NIH的合作，未來將有大機會；他指出，近期國際大藥廠賽諾菲（Sanofi）在菲律賓做的登革熱疫苗臨床三期試驗失敗，也顯示台灣疫苗產業的機會來了，只要我們開發的登革熱完成，未來不僅在新南向國家，甚至拉丁美洲（南美洲）等登革熱盛行的地區都有大需求。

另外，何啟功也說，蛇毒血清疫苗也是台灣的重點項目，目前衛福部正與新南向國家洽談，未來可能透過國內授權的廠家，與新南向公司共同攜手成立平台，將台灣的技術授權給新南向國家，利用當地的蛇毒生產血清產品。