親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
期貨專區
房市情報

中油煉油廠起火加熱爐已逾期 勞部：停工並開罰30萬

消保處抽查旅行箱 知名品牌旅行箱一摔輪子就爆裂

2018-01-29 11:54經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

｢ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱｣，不僅缺商品檢驗標示，其品質結果也不符合國家...
｢ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱｣，不僅缺商品檢驗標示，其品質結果也不符合國家標準，在落下試驗部份第一次摔，二顆輪子就爆裂，目前已要求業者自行下架、回收。 記者葉卉軒/攝影
分享
春節的腳步愈來愈近，不少國人都有出國旅遊的計畫，消保處今天公布｢市售旅行箱檢測及查核結果｣，此次抽查25款行李箱，有13款不合格，不合率52%，當中不乏知名品牌ELLE、OUTDOOR，其中ELLE的旅行箱甚至在落下試驗時第一次摔，二顆輪子就爆裂。

對此，消保處特別提醒消費者在挑選旅行箱時除了注意尺寸大小外，更要特別注意旅李箱的｢裝載重量｣。

消保處指出，根據此次抽查發現，｢愛倫國度（aaronation）29吋/BAYER PC材質旅行箱｣和｢ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱｣，不僅缺商品檢驗標示，其品質結果也不符合國家標準，除缺乏標示裝載重量外，在品質檢測結果部份的落下試驗部份也是不合格，目前已要求業者自行下架、回收。

消保處表示，將限期改善，若屆時不改善，將依消保法處以6萬元以上150萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

此外，消保處也點名｢OUTDOOR/28吋行李箱｣和｢俐德美/28吋APC行李箱｣二款商品，因為這二款行李箱的落下試驗也是不合格的，將依商檢法規定，限期改善，若屆時不改善，將處以10萬元以上100萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

消保處表示，此次抽檢不符合檢測標準的上述四款旅行箱，都是自中國大陸進口，其中不乏知名品牌，目前四件樣品雖於強制列檢前即流通於市面，但經濟部標檢局仍將輔導業者自行下架、回收或改正。

消保處並進一步指出，整體來說，此次共抽查25件，品質檢測部份有4件不符合國家標準，另有11件標示不符合查核項目。

經濟部春節
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

中鼎搶燃氣商機 鎖定天然氣接收站工程

2018-01-29 14:07

勁豐接醫療新單 法人估今年營收看20億

2018-01-29 13:03

寶寶安心洗 相關用品國家標準出爐

2018-01-29 11:09

新台幣升值「心淌血」 謝金河：留意張忠謀話中有話！

2018-01-29 09:55

永光去年12月稅前淨利年增39%

2018-01-29 09:10

名家觀點／人道值幾錢？

2018-01-29 00:52

經部設投資台灣事務所

2018-01-29 00:21

產業創新 電動車列重點

2018-01-29 00:21

經部拚經濟 優先保供電

2018-01-29 00:21

本周指標／美利率估維持不變

2018-01-29 00:01

售電爭議…台塑槓台電 恐打法律戰

2018-01-29 00:00

衝招商 經部將設「投資台灣事務所」

2018-01-28 22:37

經長將向賴揆建議：保供電 燃煤額度需放寬

2018-01-28 22:31

避免成債務抵押品 海研勵進號改回台驗收

2018-01-28 18:36

國際財經市場 1月28日～2月3日本周展望

2018-01-28 13:43

兩岸財經 1月28日～2月3日本周行事曆

2018-01-28 13:43

小七「未來形象店」 背後沒說的秘密

2018-01-26 09:08

華視醜聞內幕：不只董總內鬥 廣告佣金再爆億元疑案

2018-01-25 11:53

唯有產業自治才能為勞基法修法解套

2018-01-25 09:03
看更多

熱門文章

新台幣升值「心淌血」 謝金河：留意張忠謀話中有話！

2018-01-29 09:55

聯發科吃蘋果 拿到首張訂單

2018-01-29 00:20

小七無人店落腳統一超總部1樓 今日亮相

2018-01-29 10:58

央行打炒匯 盯上反向ETF

2018-01-29 00:27

北中南三大夜市最貴店面 全都是他租的！

2018-01-29 11:26

售電爭議…台塑槓台電 恐打法律戰

2018-01-29 00:00

花51元臉書登廣告 國稅局約談

2018-01-28 22:43

避免成債務抵押品 海研勵進號改回台驗收

2018-01-28 18:36

投資客斷頭？法拍量八年來首度上升

2018-01-29 10:42

FII登陸掛牌加持 泛鴻海集團市值拚新高

2018-01-29 00:23

台幣走勢 看三指標

2018-01-29 00:32

消保處抽查旅行箱 知名品牌旅行箱一摔輪子就爆裂

2018-01-29 11:54

公司舉辦尾牙餐會、員工摸彩活動等費用支出不得抵稅

2018-01-29 06:03

超級大咖LINE有意來台開設純網銀

2018-01-29 10:45

經長將向賴揆建議：保供電 燃煤額度需放寬

2018-01-28 22:31

iPhone新6.1吋 傳這2台廠組裝受惠高

2018-01-29 10:43

企業生日快樂／山林水揮軍大陸 搶淘綠金

2018-01-29 01:07

美元跌黃金漲 金價回檔可尋機逢低承接

2018-01-28 16:43

產業創新 電動車列重點

2018-01-29 00:21

聲寶台南廠新建工程動土 將作為智能生活家電生產據點

2018-01-28 22:38

鴻海鄭州廠 春節照常加班

2018-01-29 00:20

投信：反向ETF管太嚴 恐窒息

2018-01-29 00:27

央行抗熱錢 四招出擊

2018-01-29 00:27

客製化 聯發科搶市關鍵

2018-01-29 00:17

刷這張卡 加油每公升省5元

2018-01-28 22:08

中華電語意雲 攻中文辨識

2018-01-29 00:01

企業付臉書廣告費 須扣繳

2018-01-29 00:31

中華電揪團打拚 金寶等入列

2018-01-29 00:01

看好電動機車需求 Gogoro加速全省設點

2018-01-29 00:01

名家觀點／人道值幾錢？

2018-01-29 00:52

住宅用地重購退稅 大清查

2018-01-29 00:31

Oath董事總經理專訪／Oath台灣攻新媒體 打速度戰

2018-01-29 01:04

車禍給付…強制險槓上健保

2018-01-29 00:00

強制車險／監院糾正效應 求償金額減

2018-01-29 00:00

產業新鮮事／製藥 永信子公司在陸掛牌

2018-01-29 05:45

新聞中的法律／租賃市場檯面化 三大關鍵

2018-01-29 00:31

3D感測起飛 外資點名聯亞受惠

2018-01-29 10:23

邱復生宣布：台開新埔「雲夢山丘」第一階段完工

2018-01-28 18:38

經部設投資台灣事務所

2018-01-29 00:21

提高毛利 陽明減少虧損客戶

2018-01-28 16:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top