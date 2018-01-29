消保處抽查旅行箱 知名品牌旅行箱一摔輪子就爆裂

2018-01-29 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



｢ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱｣，不僅缺商品檢驗標示，其品質結果也不符合國家標準，在落下試驗部份第一次摔，二顆輪子就爆裂，目前已要求業者自行下架、回收。 記者葉卉軒/攝影 分享 facebook 春節的腳步愈來愈近，不少國人都有出國旅遊的計畫，消保處今天公布｢市售旅行箱檢測及查核結果｣，此次抽查25款行李箱，有13款不合格，不合率52%，當中不乏知名品牌ELLE、OUTDOOR，其中ELLE的旅行箱甚至在落下試驗時第一次摔，二顆輪子就爆裂。

對此，消保處特別提醒消費者在挑選旅行箱時除了注意尺寸大小外，更要特別注意旅李箱的｢裝載重量｣。

消保處指出，根據此次抽查發現，｢愛倫國度（aaronation）29吋/BAYER PC材質旅行箱｣和｢ELLE花苑盛典系列29吋旅行箱｣，不僅缺商品檢驗標示，其品質結果也不符合國家標準，除缺乏標示裝載重量外，在品質檢測結果部份的落下試驗部份也是不合格，目前已要求業者自行下架、回收。

消保處表示，將限期改善，若屆時不改善，將依消保法處以6萬元以上150萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

此外，消保處也點名｢OUTDOOR/28吋行李箱｣和｢俐德美/28吋APC行李箱｣二款商品，因為這二款行李箱的落下試驗也是不合格的，將依商檢法規定，限期改善，若屆時不改善，將處以10萬元以上100萬元以下罰鍰，並可按次連續處罰。

消保處表示，此次抽檢不符合檢測標準的上述四款旅行箱，都是自中國大陸進口，其中不乏知名品牌，目前四件樣品雖於強制列檢前即流通於市面，但經濟部標檢局仍將輔導業者自行下架、回收或改正。

消保處並進一步指出，整體來說，此次共抽查25件，品質檢測部份有4件不符合國家標準，另有11件標示不符合查核項目。