新台幣升值「心淌血」 謝金河：留意張忠謀話中有話！

2018-01-29 09:55 聯合新聞網 綜合報導



新台幣近期走勢不斷升值，台積電董事長張忠謀坦言心在淌血。圖／報系資料照 分享 facebook

外資熱錢瘋狂匯入台灣，新台幣面臨29元保衛戰，日前在一場玉山科技協會年會的活動，張忠謀發表他對新台幣升值的看法，只簡短回答了三個字：心淌血。對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，「留意張忠謀的話中有話！」

另一位中磊董事長王伯元也對著謝金河說，新台幣升一元，中磊的獲利少一億。謝金河分析，過去新台幣在30元以上的時候，張董已暗示升太多，現在變成飆快車，若按照王伯元董事長的說法，台積電每月營收約950億上下，約30億美元，台幣升一元，台積電收到的美元換成新台幣就會少30億。

此外，電子業面對匯率波動，金仁寶集團董事長許勝雄也認為，台灣是出口導向的海島型經濟，必然影響台灣整體競爭力與企業獲利。他指出，即使中央銀行總裁彭淮南也不敢用太大力量去對抗川普政府政策，因為美國可能用301條款，或是用反傾銷方式對付不合作的國家。

新台幣最近狂飆，逐步進逼廿八點五元的「彭淮南防線」，不只產業界大老們頗有感，憂心匯損吃掉獲利，即將卸任的央行總裁彭淮南也暗示新台幣的升值是來自美國總統川普的壓力，意指弱勢美元是這波新台幣勁揚的關鍵，央行上周甚至還罕見發布補充資料說明「美國因素」。

謝金河進一步觀察，2018年到來，新台幣宛如急行軍，去年最後一個交易日，台幣是收29.83元兌一美元，近日則狂升至29.035，「照這個態勢，新台幣進入28到29的區間，也許下週就看到了。」

他也擔心今年4月公布的第一季季報，很多上市櫃公司若匯率操作避險沒有做好，很可能會出現意外的鉅額虧損。今年外資匯入台灣32.84億美元，約千億台幣，外資加碼台股，散戶又站在賣方，最怕外資買上去，散戶最後又跟了上去，恐怕會成為最大輸家。「今年台股急行軍，也意味行情趕天價，後面恐怕有利空！」