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中油煉油廠起火加熱爐已逾期 勞部：停工並開罰30萬

經部拚經濟 優先保供電

2018-01-29 00:21經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

拚經濟重頭戲今（29）日由經濟部登場，由部長沈榮津向行政院長賴清德報告今、明兩年施政重點。據了解，保供電、促投資、落實產業轉型將是今次報告三大重點。尤其供應穩定一項，經濟部日前向行政院明確下達今年備轉容量率6%、備用容量率10%，明年備轉10%、備用15%的目標。

不同以往供電壓力集中在夏天，去年底秋冬空汙議題發酵，各地方縣市首長在今年底地方首長選舉的壓力下，競相加碼限燒生煤，燃煤電廠成為空汙問題的箭靶。例如台中電廠今年被減煤24%，相較去年燃煤用量只剩四分之三，全年減少45億度電；興達電廠則被減煤二成，全年減少16億度。

因應非核政策，台電原本供電能力就吃緊，又遭遇空汙議題影響燃煤許可額度，加上設備運轉風險，各種條件限縮，都讓今年供電情勢複雜化。今年下半年恐將面臨夏季尖峰用電時刻就將生煤許可量用罄，秋冬面臨無額度可用的困境。預料經濟部今天會當面向賴揆陳情，盼能在緊急供電時刻放寬燃煤額度、以及天然氣電廠的排放上限。

上周，蔡總統在電視專訪被問及能否保證今年不斷電時坦言，天災事變「怎能保證不斷電」，只能把斷電的可能性或供電不穩的可能性「壓到最低」。

為將不穩定性「壓到最低」，經濟部今天向賴揆提出的第一個方案是加強機組檢修，要求台電加速汰換老舊鍋爐管線，把以往每到夏季老舊機組總是破管停機的機率降到最低。

第二則緊盯興建中的電廠能否如期完工。去年大林、通霄都有舊機組除役，今年則有大林新1機、通霄新1機正式商轉；在建中的電廠包括大林新2號機、通霄新2號機、新3號機、以及林口新3號機。

其中，通霄電廠則面臨東北季風海象不佳影響施工，以及當地居民抗爭，高壓電塔興建工程延宕等問題，都要試圖解決；大林新2號機爭取春節後試俥。

電廠供電經濟部
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