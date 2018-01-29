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售電爭議…台塑槓台電 恐打法律戰

2018-01-29 00:00經濟日報 記者潘羿菁／台北報導

麥寮汽電。 本報系資料庫
麥寮汽電。 本報系資料庫
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台塑集團旗下麥寮汽電與台電合約爭議持續未解，麥電受限於燃煤額度在去年11月暫停發電，造成台電成本大增，台電自行在給付麥電費用扣抵，引起麥電不滿並發出異議。

據悉，台塑集團已找律師團隊著手評估目前情況，若政府協調一直沒有結論，未來走向法律途徑的機率恐大增。

台塑化坦言，收到台電給付費用確實有短少，至於短少金額不方便透露。

麥電為燃煤民營發電廠，主要產品為電力，目前火力發電市場尚未開放，麥電售電對象為台電，按照雙方合約內容，在歲修（工檢）等不可抗因素下無須售電，其餘時間麥電必須滿載供應電力。

不過麥電兩部機組用煤額度，先前遭到雲林縣政府限縮21%至28%，去年11月燃煤額度用光，迫使麥電必須停機，也等於是違反台電購電合約。

經濟日報提供
經濟日報提供
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台塑化認為，雲林縣政府的行政處分為法律位階，站在民營公司立場，絕對不可能做出違法事情，一切是依法行政，最後的結果是只能違反跟台電的購電合約，這是無可奈何。

經濟部能源局在去年9月召開兩次會議針對雙方爭議進行協商，不過一直無法化解歧見，而原本麥電每月可以收到台電給付6億元購電費用，從去年12月開始短少。

麥電立刻發函向台電與能源局提出異議，要求台電給付剩餘款項，台電至今不回應。

台塑化表示，只要台電每月擅自扣抵費用，基於維護公司權益立場，麥電每月都會發出異議，藉此表達台塑集團堅定立場。

目前雙方的合約糾紛，仍是由能源局召集專家學者主持協調，不過台塑化內部評估，如果持續沒有結論，恐怕將來只能靠法律途徑解決。

小金雞獲利動能 轉弱

麥寮汽電過去每年大賺40億至65億元，不僅挹注台塑四寶獲利，更是台塑化業外獲利貢獻王，不過自從用煤額度限縮讓發電量受限制，等於有一道緊箍咒限制麥電，再加上國際煤炭價格大漲無法即時轉嫁，兩大負面衝擊下，麥電今年獲利動能仍會熄火，小金雞母的稱號將黯然失色。

按照用煤額度計算，麥電一號機組與二號機組今年分別要停機100天、80天，台塑化為降低衝擊，擬透過安排工檢或歲修減少燃煤量，盡量壓低限煤停機天數。

根據麥電規劃，二號機組規劃在11月1日展開天數60天歲修工作，換言之，限煤停機天數僅20天。不過一號機組今年工檢只有10天，等於仍要面對90天停機。

此外，去年國際煤炭價格大漲，以印尼能源與礦產資源部發布數據統計，去年均價每噸85.9美元，較前一年大漲39%，勢必會帶動麥電成本壓力加重，外界估計，麥電去年獲利約落在11億元，恐為歷年最低紀錄。目前法人估計，今年麥電營收可能落在200億至220億元，將比去年微增，盈餘約11億至16億元，仍是偏低水準。

台電台塑化台塑集團
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