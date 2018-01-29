名家觀點／人道值幾錢？

2018-01-29 00:52 經濟日報 丁予嘉



本月美國政府關門不過三日，兩黨即速速通過了臨時撥款法案來結束停擺局面，然至今府會對如何處理童年時期非法入境、約70萬名追夢人的去留一點共識也沒，從另個角度猜測，民主黨之所以甘願為「童年抵達者暫緩驅逐辦法（DACA）、又稱追夢人計畫」一案冒著極大的政治風險，難說是否看上了DACA應是扳倒川普與共和黨的機會，以利該黨在期中大選後重拾控制權；且平心而論，如今美國債務比山高，為了獨善其身而拋棄人道政策雖於情不當，於理卻未不法，因此若要確定人道信念在美國人心中的價值，或許從大選選票比例才看得出。 經濟日報提供 分享 facebook

可悲的是，人性遭受有限經濟資源的考驗處處存在，杜甫詩中朱門酒肉臭、路有凍死骨的景象，現在歐洲人以為只要不是在家門口都可視而不見，近年的難民議題即徹底地凸顯歐洲民族的道德瑕疵，而德國總理梅克爾也因為對難民政策做了「政治正確」而非悲天憫人的選擇，才有機會重振所屬政黨聲勢並於大選中再次取勝；而放眼整個歐洲，2016年3月歐土之間為了阻止難民潮的湧入，雙方簽訂了「歐土收容難民協定」，結果2016年歐盟28國收到政治避難者的申請數量果真較前年度下滑了4.7%，但水平仍遠高出2010~014年的均值，於是歐洲人只好繼續選擇矇著眼睛，此時道德同樣不值錢。

而若撇開區域問題，支持全球人道援助的資金更是相形見絀。事實上，最近聯合國世界糧食計畫署(World Food Programme，簡稱WFP)即以資金問題為由，暫停部分地區的援助活動，且從歷年WFP統計數據來看，籌資增速亦明顯放緩(如右圖)，如排除聯合國近年地位下降的政治考量，人道救援本質上不易釐清，用途也難透明化，如WFP資料指出1996~2009年間中共對朝鮮糧食援助共計約345萬噸、占世界援助總額26.9%，然同期間朝鮮民生未獲改善，無怪乎外界多以中國糧食成朝鮮軍餉的角度解讀。

那麼，人道不成，反求諸己亦是個選項，近日一本由美國人道協會主席Wayne Pacelle所寫的「人道經濟(The Humane Economy)」一書，即倡議以環保的角度－如食用食物鏈最底層、加入保育團體等方式生活並支持立法，試圖將人道訴求轉化成廣泛的環境議題；而另本由德籍經濟學家Wilhelm Ropke於1958年出版的同名書(中文改譯「人性經濟」)，則紮紮實實地主張在資本主義社會中，人人都能探索自己從事活動的道德價值，且Ropke後半生致力於人道社會、政治與經濟秩序的基礎創建，且其貢獻有助德國塑造經濟奇蹟，當然這其中必有些天時因素，可是，經濟學家哲學似地將人性視為經濟推手，如今來看確實難能可貴。

說到底，我不得不承認，現實世界若無足夠的經濟資源，人道訴求大多只能轉彎，有些地方甚至轉得好笑－例如本月初瑞士政府通過修正「動物保護法」的決議，竟立下禁止烹飪甲殼類動物時，將其放入沸水中灼熟的規定，而義大利政府在去年6月時裁定餐館不可以將活龍蝦放置在冰塊上等規定，其實正荒謬地把animal right與humanity right劃上等號。但自掃門前雪總有一天也會反噬吧，莫忘優質經濟內含的效率，需要人與人的緊密合作才行。

（作者是國票金控總經理丁予嘉博士）