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中油煉油廠起火加熱爐已逾期 勞部：停工並開罰30萬

本周指標／美利率估維持不變

2018-01-29 00:01經濟日報 謝力衡、Nipun Sharma

本周美國將公布一連串的經濟數據與決策，其中最重要有聯準會利率決策。目前美國就業市場依舊強勁，去年12月U3失業率料將維持在4.1%左右的水準。

而1月ISM製造業信心指數應可延續去年強勁趨勢，尤其是美國通過稅改法案對企業信心注入強心針。從12月的工業生產與製造業產出數據可知，美國工業活動依舊穩健。

另外，聯準會主席葉倫將主持任內最後一次的聯邦公開市場委員會議。聯邦資金利率料將維持不變。

本周歐洲將公布製造業採購經理人指數、去年第4季GDP數據、核心消費者物價指數。近來歐元區製造業採購經理人指數維持在60點以上，顯示經濟穩健擴張，預期1月指數將延續擴張趨勢。預期第4季GDP將強勁增長2.6%。此外，歐元區核心消費者物價指數將在0.9%水準，因此歐洲央行將維持寬鬆的貨幣政策。

在中國大陸方面，大陸以環保之名下令工廠在冬季減產，因此1月工業活動將表現疲弱、製造業採購經理人指數料將下滑，但會穩居50點以上。只要工業生產活動在3月下旬回復正常，製造業活動亦將反彈回升。

此外，強勁消費需求將使非製造業採購經理人指數維持在55點的水準。但今年亞洲經濟成長可能面臨風險，如出口成長率自高點下滑，以及科技產品周期走下坡的疑慮。

日本去年11月失業率下降至2.7%，是1993年以來最低水準，失業率可望於12月再下降，薪資水準可望連續第四個月正成長，年增約0.9%。通膨上升、薪資上漲及強勁的消費者信心，應可讓12月零售銷售數字寫下2%的穩健成長水準。

日本去年10月與11月營建訂單指數反彈回升，預期指數可能會在12月回吐部分先前的成長表現。營建業與製造業的強勁成長動能將支持工業生產維持成長趨勢，去年12月可望寫下3%至4%的年增率。

（作者是康利亞太聯席投資經理Nipun Sharma及投資分析師謝力衡）

經濟日報提供
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