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衝招商 經部將設「投資台灣事務所」

2018-01-28 22:37聯合報 記者吳馥馨／台北報導

經長沈榮津將提出設立「投資台灣事務所」，向賴揆說明如何強化招商功能。 圖／聯合報...
經長沈榮津將提出設立「投資台灣事務所」，向賴揆說明如何強化招商功能。 圖／聯合報系資料照片
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行政院長賴清德的拚經濟政策中，排除五缺、加速落實投資台灣是促進經濟成長的循環之一。據了解，經濟部長沈榮津今天也將提出以「投資台灣事務所」為主題，向賴揆說明如何強化招商功能。

賴揆日前點名經濟部招商中心功能不彰，沈榮津承諾改革；經濟部先完成首長人事調整，由投審會執行秘書張銘斌同時兼任投資處長，接下來還要從人員、預算、制度面落實改革。

據了解，經濟部將取經新加坡的經濟發展局（ＥＤＢ），但不會完全複製其制度，而是吸取ＥＤＢ為非政府機關，以企業化經營的彈性。經濟部先將投資處、招商中心、投審會，整合成三位一體的單位，成立「投資台灣事務所」，並採商業運作模式經營，避免公務機關「衙門」心態。

知情官員透露，經濟部原本委託法人執行的招商中心，雖已具備有民間機構的彈性，但每年僅四千萬左右的預算，光是應付房租、人事開銷，所餘已不足以執行所謂的招商任務，因此未來會通盤檢討預算。

人員配置方面，擬仿照行政院經貿談判代表辦公室的任務型編組，從各個部會海選有熱情的年輕公務員加入；另外也會從已在台灣就讀的僑外生中，選拔優秀人才加入實習，從中落實攬才、新創與青創。

據了解，沈榮津也將說明排除投資障礙，解決五缺的進度。另在產業創業創新的作法上，除了既有的五＋二創新產業的推動進程，經濟部將著重報告電動車與無人載具的推動方式。在電動車電池國產化上，訂下二○二○年電池芯自製率達七成目標，並鎖定爭取日本大廠包括Panasonic、TDK、TOSHIBA等業者來台設廠。

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