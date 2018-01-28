經長將向賴揆建議：保供電 燃煤額度需放寬

2018-01-28 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳馥馨 ／台北報導



經濟部將「保供電」列入今、明年施政重點，但全台防制空汙議題發酵，預料今天將向行政院長賴清德陳情，盼能在緊急供電時刻放寬燃煤額度。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部長沈榮津今向行政院長賴清德報告今、明兩年的施政重點。據了解，經濟部這次報告分別有保供電、促投資、落實產業轉型等三重點，其中「保供電」迫在眉睫，卻遭遇空汙議題，預料經濟部今天會當面向賴揆陳情，盼能在緊急供電時刻放寬燃煤額度、以及天然氣電廠的排放上限。

針對供電穩定一項，經濟部日前已向行政院立下「軍令狀」，目標是今年備轉容量率百分之六、備用容量率百分之十，明年備轉百分之十、備用百分之十五，卻不巧遇上空汙難題打亂陣腳，讓供電情勢更嚴峻。

不同以往供電壓力集中在夏天，去年底秋冬空汙議題全台發酵，各地方縣市首長在今年底地方首長選舉壓力下，競相加碼限燒生煤，燃煤電廠成為空汙問題的箭靶。例如台中電廠今年被減煤百分之廿四，相較去年燃煤用量只剩四分之三，全年減少四十五億度電；興達電廠則被減煤二成，全年減少十六億度。

因應非核政策，台電原本供電能力就吃緊，又遭遇空汙議題影響燃煤許可額度，加上設備運轉風險，各種條件限縮，都讓今年供電情勢複雜化。今年下半年恐將面臨夏季尖峰用電時刻就將生煤許可量用罄，秋冬面臨無額度可用的困境，預料經濟部今天會當面向賴揆陳情。

上周蔡總統在電視專訪被問及能否保證今年不斷電，也坦言天災事變「怎能保證不斷電」，只能把斷電的可能性或供電不穩的可能性「壓到最低」。

為將不穩定性「壓到最低」，經濟部今天向賴揆提出的第一個方案是加強機組檢修，要求台電加速汰換老舊鍋爐管線，把以往每到夏季老舊機組總是破管停機的機率降到最低。

第二則緊盯興建中的電廠能否如期完工。去年大林、通霄都有舊機組除役，今年則有大林新一機、通霄新一機正式商轉；在建中的電廠包括大林新二號機，通霄新二號機、新三號機，以及林口新三號機。