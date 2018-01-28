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國際財經市場 1月28日～2月3日本周展望

2018-01-28 13:43聯合晚報 富蘭克林證券投顧／提供

歐美股市/觀察美級財報、聯準會利率會議

經濟數據及聯準會利率會議：美國將公布2017年12月個人所得/個人支出、通膨指標核心個人消費支出平減指數，1月非農就業報告、ISM製造業指數、消費者信心指數等數據。另外，1/30～31聯準會利率會議，此次將是現任主席葉倫2/3任期到期之前主持的最後一場利率會議，之後將由鮑爾接任，市場預期基準利率將維持在1.25%~1.50%區間不變，加上本次會議並無經濟及利率預測更新，預估不會造成金融市場太大波動，市場預估下一次升息時點將落在3月份(彭博資訊，1/26)。歐元區及法國第四季經濟成長率初值、歐元區1月通膨數據等。

企業財報：本周進入超級財報周，預計有120家(24%)標準普爾500企業將公布財報，聚焦科技/網路(臉書微軟蘋果Alphabet、亞馬遜)、生技製藥(輝瑞、默克、美國基因)、能源(雪佛龍、艾克索美孚)、波音等個股。根據FactSet(2018/1/19)統計，標普500企業2017年第四季獲利預估將年減0.2%，主要是受到花旗集團因新稅法計提220億美元一次性費用所拖累，若扣除花旗集團，標普500企業獲利預估將成長7.9%，產業方面，以能源(137.9%)、原物料(29.4%)及科技(16.1%)成長性較高，此外，儘管第四季獲利預估下滑，但2018年獲利年增率則被上修，自去年底的12.3%上修至18.6%。歐洲財報留意金融(ING、德意志銀行)、科技(思愛普、英飛凌科技)及荷蘭皇家殼牌石油等。根據FactSet預估(高盛，1/12)，道瓊歐洲600指數2018年及2019年獲利預估分別為8.5%及8.7%，保險、科技、工業、能源及營建類股今年獲利年增率預估均逾10%。

國際重要事件：(a)美國：當地1/30川普總統將對國會發表國情咨文，預估將提出今年政府的政策目標，可能宣布基礎建設計畫。(b)歐洲: 1/29 歐盟財長會議決定英國退歐談判指導方針；1/30西班牙加泰隆尼亞議會將選出自治區主席，獨派議長托倫德推舉目前仍被通緝的前自治區主席普伊格蒙特，西國總理拉霍伊擬向憲法法庭提出挑戰；1/31~2/2英國首相梅伊訪問大陸。

新興股市/觀察各國財經數據、美中貿易衝突

本周經濟數據：留意包含中國在內各國1月採購經理人指數、南韓1月進出口貿易數據，印度將公佈2019年度財政預算案，俄羅斯將公布2017年GDP年增率，巴西將公布12月主要預算餘額、PPI製造業年增率、淨債務占GDP比重、工業生產及1月進出口數據。

美中貿易衝突：美國政府宣布對海外生產的太陽能面板與洗衣機分別徵收30%與50%關稅，稅率將逐年遞減，雖然中國太陽能面板佔全球產量約七成，但美國自中國進口的太陽能面板佔總進口量僅8%，預估中國受影響程度有限。

美國此次行動應僅是開端，先前美國商務部己完成進口鋼鐵與鋁的調查，可能成為下一輪徵收關稅標的，也留意中國是否進行貿易政策報復，現階段美國出口至中國主要的產品包含運輸設備、機電產品及化工產品。

債市/美國聯準會預計按兵不動

利率會議：哥倫比亞(1/29，預期持平於4.75%)、匈牙利(1/30，預期持平於0.9%)、美國(1/31，預期持平於1.25%~1.5%)、捷克(2/1，預期升息一碼至0.75%)、智利(2/2，預期持平於2.5%)

根據EPFR統計截至1/24當周，新興國家債券型基金資金再流入16億美元。富蘭克林證券投顧表示，今年不到一個月時間，工業國公債殖利率已明顯彈升，主要反應景氣熱絡、通膨預期上揚，以及擔心央行貨幣政策轉緊的預期心理。反觀新興國家當地債市，則仍有降息或債信展望被調升的利多，再憑藉著高利差、匯價便宜的優勢，遂吸引資金持續流入。建議可側重於商品生產國資產，或是較不受海外局勢影響，特別是有改革題材的當地債市機會，例如巴西和阿根廷政府目前正努力推動財政改革欲降低財政赤字。

富蘭克林投顧看好高收益債2018年將在美國稅改及基礎建設政策陸續推出下，帶動景氣循環產業債如金融、能源債的表現，另外，低估值、基本面改善、垂直整合的併購商機，三大利基有助醫療設備及管理照護產業前景。投資人可留意月底美國財政部1/31公布新債標售計畫，以及殖利率上彈後退休金買盤的進場意願升溫。

美國聯準會臉書蘋果微軟Alphabet

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