金融業去年獲利跳升 員工期待年終大紅包

2018-01-28 10:25 中央社 台北28日電



金控業雖然去年遭到匯損吃掉不少獲利，但光是15家上市櫃金控公司就賺進約新台幣3000億元、年增17.5%，年終獎金自然是員工在農曆年前最期待的一份大禮。

去年金控獲利王富邦金控就有員工拿到20個月的年終獎金，扣除2個月的保障獎金，相當於抱走18個月的績效獎金。(僅示意圖，非文中人物） 本報系資料照／記者陳俊吉攝影 分享 facebook 根據人力銀行業者yes123求職網統計，今年年終獎金的「基數平均值」落在1.3個月，其中尤以「金融保險與會計統計業」平均可領2.22個月拿下冠軍寶座，顯見金融業這個「金飯碗」再度發威，讓從業人員今年多半能在年終獎金上滿載而歸。

其中，泛公股金融業若績效達標，往年都可拿到4.6個月年終獎金，其中包括2個月年節獎金及2.6個月績效獎金。不過今年第一金控受到慶富案影響，獲利較去年衰退，恐怕只能發到4個月水準；華南金控則是年初、年底分別踩到復興航空、慶富2大地雷，今年年終獎金也拿不到4.6個月的高標。

至於合庫金控、兆豐金控、台灣企銀則是有董事長掛保證，去年達成獲利目標，員工可拿到4.6個月年終獎金。

比起泛公股金融機構，民營金融機構在年終獎金的發放上以績效掛帥。以銀行業為例，通常都保障年薪14個月，包括2個月年終獎金，績效獎金則是依個人年度績效發放，內勤人員平均可望拿到2至4個月，若是績效優異者，則是沒有上限。

去年金控獲利王富邦金控就有員工拿到20個月的年終獎金，扣除2個月的保障獎金，相當於抱走18個月的績效獎金。

銀行業者表示，有業績能力的個人金融、法人金融、金融市場操作及理財專員，薪資結構多採「低底薪、高獎金」的方式，只要表現突出，如果沒有祭出誘人的績效獎金，早就被同業挖走。

至於證券業去年在獲利表現倒吃甘蔗下，整體券商去年賺進約400億元，年增將近100%，這也讓營業員獎金數得開心。群益金鼎證券董事長王濬智就說，若全年的獎金加總起來，表現最佳的超級業務員可是拿了80個月的薪水。

金融業者表示，金融業競爭激烈，能為公司帶來獲利的人才，都是經營階層全力留人的對象，如果在薪資、獎金結構上輸給同業，人才流動也是相當迅速，想要捧金融業這個「金飯碗」並拿到高獎金，與能力夠不夠強，絕對是正相關。