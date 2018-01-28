親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

史上最大烏龍？謝立功民調數字誤植 是否翻盤4點揭曉

本月PMI 估連23月擴張

2018-01-28 00:57經濟日報 記者潘姿羽／台北報導

中經院將於2月1日發布今年1月的製造業採購經理人指數（PMI），因景氣持續復甦，預估可邁向連續第23個月的擴張、續創史上最長擴張期。

去年12月PMI上升0.8個百分點至58，相較於前幾個月的擴張速度趨緩，不過12月PMI不只指數上揚，六大產業PMI更全數在56以上，擴張情勢相當穩健，也使得PMI持續突破最長擴張的紀錄。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

此外，製造業新增訂單與生產指數也帶來好消息，雙雙擴張速度加快，分別較上月攀升2至4個百分點至58.1與62.3，來到相當高的水準

中經院對於景氣前景抱持樂觀看法，中經院院長吳中書日前便據PMI走勢以及各項指標變化，直指景氣沒有需要特別悲觀的理由，但也提醒，製造業廠商對於未來六個月景氣看法轉趨保守，可能與產業淡旺季有關，另外，2018年全球存在一些可能影響景氣的變數，如地緣政治風險、美國總統川普政策走向與執行力道等。

台經院日前公布最新經濟預測，也抱持同樣看法，景氣持續復甦，且因去年12月的外銷訂單達484.7億美元，創下歷年同月新高，年增率更有17.5%的兩位數成長，表現相當亮眼，將支撐今年第1季出口成長動能。

台經院提醒，景氣應關注美中新政以及貿易戰的後續狀況，如果中美掀起貿易大戰，台灣必然受波及。

主計總處去年11月發布經濟預測，估2017年經濟成長率為2.58%、2018年則為2.29%，31日也將就最新經濟數據，發布2017年第4季的經濟成長率概估統計，會一併調整去年經濟成長率預測。

PMI經濟成長率

相關新聞

國際財經市場 1月28日～2月3日本周展望

2018-01-28 13:43

兩岸財經 1月28日～2月3日本周行事曆

2018-01-28 13:43

金融業去年獲利跳升 員工期待年終大紅包

2018-01-28 10:25

製造業勞工 平均薪資41K

2018-01-28 00:15

電動機車關鍵時刻 政府別選錯路

2018-01-28 00:11

電動機車打國際盃 公版規格成難題

2018-01-28 00:07

終止連六漲！台塑化今宣布：下週油價不變

2018-01-27 20:53

楊金龍內定掌央行 陳博志：別和彭淮南比

2018-01-27 14:00

勞資看好30k 人力銀行：物價恐跟漲

2018-01-27 13:28

基本工資30K 學者：難一次到位

2018-01-27 13:28

楊金龍內定央行總裁 朝野立委同聲讚好

2018-01-27 12:52

楊金龍內定掌央行 穩住後彭淮南時代軍心

2018-01-27 12:52

央行新總裁楊金龍出線 蔡打安全牌

2018-01-27 12:51

首位內升總裁 楊金龍掌央行

2018-01-27 12:47

蔡英文打安全牌楊金龍內升 彭淮南可望轉顧問

2018-01-27 11:46

府：央行總裁人事若確定 就循程序公布

2018-01-27 10:52

謝金河：楊金龍扶正央行總裁 彭淮南繼續當家

2018-01-27 10:35

彭淮南接班人 楊金龍將成新任央行總裁

2018-01-27 10:29

小七「未來形象店」 背後沒說的秘密

2018-01-26 09:08

華視醜聞內幕：不只董總內鬥 廣告佣金再爆億元疑案

2018-01-25 11:53

唯有產業自治才能為勞基法修法解套

2018-01-25 09:03
看更多

熱門文章

電動機車關鍵時刻 政府別選錯路

2018-01-28 00:11

台版個人儲蓄帳戶 有譜嗎？

2018-01-27 23:57

電動機車打國際盃 公版規格成難題

2018-01-28 00:07

即時短評／打安全牌穩定市場 楊總裁的三大挑戰

2018-01-27 23:03

終止連六漲！台塑化今宣布：下週油價不變

2018-01-27 20:53

彭淮南力薦…楊金龍可望內升央行總裁

2018-01-27 23:54

高層內定 楊金龍將掌央行

2018-01-28 01:17

筆電品牌代工大廠 年終獎金超保密

2018-01-28 10:55

農家子楊金龍 從小就懂雞鴨市場學

2018-01-28 00:00

台塑儒鴻獲利亮眼 6-8個月高年終獎金令人稱羨

2018-01-28 10:18

新光金旺年會 摸彩總獎金1200萬

2018-01-27 20:53

鴻海小金雞 31日赴陸掛牌

2018-01-28 01:02

半導體業平常心看年終 「分紅」才是重點

2018-01-28 10:49

PC代工廠突圍 多路進擊

2018-01-28 01:05

愛存錢日本人 9兆資金進個人儲蓄帳戶

2018-01-27 21:38

上任後…內憂外患等著楊金龍

2018-01-28 01:15

紅豆價偏低 義美加倍以每台斤81元收購200噸

2018-01-27 18:20

台幣強勢 本周將走升

2018-01-28 00:43

製造業勞工 平均薪資41K

2018-01-28 00:15

空巴A350新機登台 爭取訂單

2018-01-28 01:02

彭規楊隨 匯市有望回穩

2018-01-28 01:15

車電商機大 PC代工下個競技場

2018-01-28 01:04

通路總動員 搶賺春節財

2018-01-28 01:13

財經觀點／中歐鐵路 將改變傳統貿易運輸

2018-01-28 00:21

去年最受青睞基金 今年將持續熱賣

2018-01-27 21:47

人工智慧學校 打造人才庫

2018-01-28 01:07

新聞眼／穩定中求成長 楊總裁的最大挑戰

2018-01-28 00:12

英業達進化 成立AI中心

2018-01-28 01:07

今年以來 巴西、俄羅斯及香港股市的漲幅超過一成

2018-01-27 21:48

國外經驗／日本 9兆日圓進了儲蓄帳戶

2018-01-28 00:05

台塑化台塑暮年會 談展望

2018-01-28 01:02

出口業者：盼匯率別再一直升

2018-01-28 00:05

年節送禮需求多 業者展身手

2018-01-28 01:13

金融業去年獲利跳升 員工期待年終大紅包

2018-01-28 10:25

汽車座椅耐用測試 靠機器人3週坐了2.5萬次

2018-01-28 11:22

行政院擬修法 新創公司可進駐科學園區

2018-01-27 18:26

投信顧公會 500億入TISA 證交稅不減反增

2018-01-27 21:37

美考慮重回TPP 鄧振中：台灣樂觀其成

2018-01-27 18:52

發展TISA靠減稅？ 還待更多配套

2018-01-28 00:02

油價終止連6漲 台塑汽柴油價格不調整

2018-01-27 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top