本月PMI 估連23月擴張

2018-01-28 00:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



中經院將於2月1日發布今年1月的製造業採購經理人指數（PMI），因景氣持續復甦，預估可邁向連續第23個月的擴張、續創史上最長擴張期。

去年12月PMI上升0.8個百分點至58，相較於前幾個月的擴張速度趨緩，不過12月PMI不只指數上揚，六大產業PMI更全數在56以上，擴張情勢相當穩健，也使得PMI持續突破最長擴張的紀錄。 經濟日報提供 分享 facebook

此外，製造業新增訂單與生產指數也帶來好消息，雙雙擴張速度加快，分別較上月攀升2至4個百分點至58.1與62.3，來到相當高的水準

中經院對於景氣前景抱持樂觀看法，中經院院長吳中書日前便據PMI走勢以及各項指標變化，直指景氣沒有需要特別悲觀的理由，但也提醒，製造業廠商對於未來六個月景氣看法轉趨保守，可能與產業淡旺季有關，另外，2018年全球存在一些可能影響景氣的變數，如地緣政治風險、美國總統川普政策走向與執行力道等。

台經院日前公布最新經濟預測，也抱持同樣看法，景氣持續復甦，且因去年12月的外銷訂單達484.7億美元，創下歷年同月新高，年增率更有17.5%的兩位數成長，表現相當亮眼，將支撐今年第1季出口成長動能。

台經院提醒，景氣應關注美中新政以及貿易戰的後續狀況，如果中美掀起貿易大戰，台灣必然受波及。

主計總處去年11月發布經濟預測，估2017年經濟成長率為2.58%、2018年則為2.29%，31日也將就最新經濟數據，發布2017年第4季的經濟成長率概估統計，會一併調整去年經濟成長率預測。