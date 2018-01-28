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史上最大烏龍？謝立功民調數字誤植 是否翻盤4點揭曉

電動機車打國際盃 公版規格成難題

2018-01-28 00:07聯合報 記者高詩琴／台北報導

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台灣電動機車新購量去年創新高，不少人都感覺「電動機車要起飛了」。不過，經濟部想要帶台灣業者到海外打國際盃，第一步就碰到公版標準的難題。除了面臨換電式標準要採用哪一家方案的抉擇，經濟部也面臨充電式聯盟的反彈。

近來電動機車公版規格戰熱燒，在經濟部長沈榮津指示「不求快」後，工業局將在一個月內蒐集國際趨勢，再由產業標準技術委員會投票決定。沈榮津也已表示將出面來談，因為業界「都有本位主義與既得利益」，但從國家角度要把格局拉高，資源不要配置錯誤。

儘管採用換電式的睿能已吃下台灣電動機車市場八成，但經濟部在盤點海外市場時，仍沒有放棄評估推動充電式的可能性，原因就在於考量國際市場環境及使用者成本考量。

官員透露，換電式在都會地區因為方便、夠快，因此很受到歡迎。但是在郊區，民眾安裝充電樁並不困難，而且如果是使用者不多，換電站成本效益可能不夠大，因此目前在推動政策上，還是充換電並行。

不過，也有官員認為，換電式在過去兩、三年來，已經在市場上證明可行，消費者就是比較喜歡換電系統的方便。因此如果就推動效率來說的話，換電式仍有優勢。

經濟部表示，想要帶領台灣業者去打國際盃，就要看國際趨勢。目前會先把國際趨勢研究市場鎖定在騎機車人口較多的國家，如東南亞、印度、中國大陸，以及也要推電動機車的日本等國。了解對於當地的基礎建設、消費者習慣來說，哪一套標準比較能夠建立。

但每一個國家市場環境都不一樣，最後將如何整合也成難題。舉例來說，印度電動車協會 理事長Sohinder Gill去年底曾經來台參訪台灣電動機環境。他指出，他對於Gogoro的換電系統感到「耳目一新」，但他預測可能無法在印度推動，因考量當地民眾對公共設施「沒有很強的公德心」。

電動機車Gogoro沈榮津

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