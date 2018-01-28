製造業勞工 平均薪資41K

2018-01-28 00:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北報導



報系資料照片 分享 facebook 製造業為立國之本。根據勞動部勞退提繳工資統計，全台有206.6萬製造業勞工，平均經常性薪資為41.2K，其中新竹市勞工平均月薪更高達65K，為全國之冠，屬於高薪一族的製造業。

根據「勞工退休金條例」規定，勞退新制是雇主應為適用《勞基法》的勞工，每月提撥至少工資6%，存在勞保局設立勞工專戶裡，作為勞工未來退休金。從雇主為勞工每月提繳工資，可觀察勞工「薪情」。

勞動部統計處官員表示，勞工勞退提繳工資即為經常性薪資，並未計入非經常薪資。

在經濟學上，將製造業視為立國之本，因其帶動的投資、消費與薪資成長效益，能使經濟更為穩定成長。而今，美國、中國大陸、德國及日本，都將製造業回流視為國家政策。

勞動部統計指出，至去（2017）年10月底止，全台有206.6萬名製造業勞工提繳勞退金，在各行各業中，製造業養活最多勞工，全台製造業勞工平均薪資為41.2K，近三年製造業平均薪資成長率為7.21%；較全國勞工退休新制平均提繳工資為37.6K，多出約3,600元。若和服務業平均工資相較，更高出5,100元之多。

猜一猜，全台哪一個縣市製造業勞工月薪最高？答案不是台北市，也不是新北市，而是新竹市。新竹市製造勞工經常性薪資高達65K，整整高出整體製造業勞工2.3萬元，為全國之冠；而且新竹市近三年製造業勞工薪資成長率高達11%，薪資高、成長也高，羨煞所有勞工。新竹縣製造業勞工平均薪資也有54.1K。

拜新竹科學園區與全球產業鏈結之賜，新竹縣市合計製造業勞工高達25.5萬人，且薪資成長率約有一成之多，成長率也是全國之冠。

全台製造業勞工薪資第三高為台北市，平均月薪49.2K，人數有17.2萬人，近3年薪資成長率約7%。

接著是以酒廠聞名的連江與金門縣製造業勞工平均月薪約44K，可惜該兩縣市製造業規模小，受惠勞工有限。

擁有28.7萬製造業勞工的桃園市，其平均月薪為43.1K。此外，令人驚訝的是，農業大縣雲林縣製造業勞工平均月薪也有41.8K，高於高雄市、台中市、台南市等地，外界認為應是創造2萬多個就業機會台塑麥寮工業區，帶動當地製造業薪資，麥寮鄉人口持續增加中。

也是製造業大縣高雄市，有20.1萬製造業勞工，平均薪資為39.5K；新北市有31.9萬製造業勞工，平均薪資為38.7K；台南市製造業勞工平均工資有37K。

而台中市製造業勞工有30.9萬人，但平均薪資只有33.8K，遠低於整體製造業勞工平均的41.2K，在六都中敬陪末座。

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服務業薪情 高低落差大

服務業樣態廣泛，涵蓋行業多，勞動部去（2017）年10月勞工勞退提繳工資統計顯示，服務業勞工平均工資約36.1K，其中以金融保險業平均工資54.3K最高。

全台服務業勞工約有418.8萬人，服務業勞工平均薪資為36.1K，低於全國勞工平均工資37.6K。近三年服務業薪資成長率為5.35%。

經濟日報提供 分享 facebook 服務業當中，以金融保險業「薪情」最佳，平均工資54.3K高人一等。不過，金融保險業平均均薪資近三年成長率下滑0.04%，成長動能似有停滯跡象。

其次是出版影音製作及資通訊服務業平均工資48K，近三年成長6.8%。

服務業中，薪資第三高為「專業、科學及技術服務業」平均月薪為44.8K；運輸倉儲業為41.9K。近三年薪資成長率皆有7%以上，反映產業仍在成長中。

醫療保健服務業平均月薪為36.2K，不動產業則為36.2K，近3年薪資成長率分別為5.2%、6.1%。服務業中，以批發零售業有151.6萬名勞工為最多，平均月薪為34.9K。

服務業中雖有不少高薪行業，但也有不少低薪行業拉低平均薪資。例如住宿和餐飲業平均月薪為24.6K，從業勞工高達34.7萬人，所幸近三年薪資成長率仍有7.5%。

有25.8萬從業人員的教育業，就較屬「薪情」欠佳一族，平均工資為26.8K，近三年薪資成長率還下滑3.1%。

六成二陷低薪 不到36,000元

根據勞工退休新制提繳資統計，目前全台有提繳勞退新制勞工達660.7萬人，但有逾414萬、六成二勞工提繳工資低於36.3k，反映台灣勞工低薪困境。

勞動部統計指出，至去（2017）年10月底止，勞工退休新制平均提繳工資為37.6K，近三年工資成長率為5.6%。

勞動部官員表示，勞工勞退提繳工資即為經常性薪資，並未計入非經常薪資。近年來企業多以「獎金」來替代經常性薪資，據主計總處調查，獎金占勞工總薪資已達13%。也就是說，勞工實際薪資或是全年總薪資，會高於勞退提繳工資。

根據勞退新制提繳工資分級表統計顯示，全台有483.2萬、逾七成三勞工，月薪介在13.5K至45.8K級距之間。其中，還有155.7萬落在13.5K至22.8K此分級表。

自今年起基本工資調升到22K，統計顯示，竟有近三成勞工，月薪低於22.8K。換言之，100名勞工中，有30名勞工，月薪恐低於22K或是只是超過22K一點點。月薪在72.8K以上勞工，全台有44.3萬人，占全部提繳勞工的6.7%。僅有2%勞工，月薪在11萬元以上，羨煞所有勞工。