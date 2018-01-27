終止連六漲！台塑化今宣布：下週油價不變

2018-01-27 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台塑石化今天指出，後天（下周一）凌晨1點起，汽、柴油價格都不調整。後天起台塑石化油品參考零售價格，仍維持92無鉛汽油每公升27.2元、95+無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升24.8元。

台塑石化今天至今還未發出油價新聞稿，不過在官網上「最新油價」一欄上已經更新了下週油價，油價未調整。中油將於明天中午公布下周新油價，預估油價可能也會持平。

下週油價不調整如外界預期，雖然美國商用原油連十跌，但是受到新台幣走強升值影響，兩者利空互抵，因此油價持平。