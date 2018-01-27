美考慮重回TPP 鄧振中：台灣樂觀其成

2018-01-27 18:52 中央社 台北27日電



美國總統川普表示，若能達成比先前內容好很多的協議，他將重新考慮讓美國加入TPP的可能性。對此，行政院政務委員鄧振中今天說，有助國際貿易體系更自由、開放的發展，台灣都樂觀其成。

川普（Donald Trump）去年1月上任，就宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。然而，川普25日在瑞士舉行的世界經濟論壇（WEF）場邊接受CNBC訪問時透露，若能達成一個較先前內容「好很多（substantiallybetter）」的協議，他將重新考慮讓美國加入TPP的可能性。

對此，身兼行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中告訴中央社記者，任何有助多邊貿易、國際貿易體系更自由、開放的發展，「台灣當然都樂觀其成」。

美國退出後，由日本主導的剩餘11個TPP成員國，去年11月在越南峴港的亞太經濟合作會議（APEC）年會舉行場邊會談，決定將TPP改名為跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），也針對原先TPP的部分基本內容達成共識。CPTPP成員國日前在東京完成CPTPP談判，預計3月初於智利完成簽署。

至於川普考慮重返TPP的言論是否有可能影響CPTPP的簽署時程？鄧振中表示，「這是兩回事」，他認為CPTPP國家仍會優先完成協議的簽署。

另外，對於台灣爭取加入CPTPP的準備工作，鄧振中說，目前各相關部會仍持續盤整現行法規、做影響評估等。

行政院發言人徐國勇則說，台灣希望加入區域整合，目前也在努力。

外交部日前表示，政府各部會目前持續推動相關產業結構及體質調整政策，外交部將運用各項成果，向區域夥伴說明台灣爭取參與區域經濟整合的努力與企圖心，「營造未來CPTPP開放新成員加入時，各成員國支持我方參與的有利條件」。