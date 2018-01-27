楊金龍內定掌央行 陳博志：別和彭淮南比

2018-01-27 14:00 中央社 台北27日電



中央銀行總裁內定由楊金龍升任，總統府資政陳博志表示，央行業務絕非只有匯、利率，楊金龍在央行歷練多年，熟稔各項業務，「比外面其他人更了解」，且個性老實、不搶鏡，是非常合適人選。

中央銀行總裁彭淮南將於2月25日退休，知情人士今天證實，新任央行總裁擬由央行副總裁楊金龍升任。

不過，陳博志也提醒楊金龍，不要跟現任總裁彭淮南比較。「以後可能有人會說彭總裁拿A，他只拿B之類的。但如果只在乎跟彭總裁比較，那決策很容易就亂掉。」楊金龍上任後仍可向彭淮南請益，但還是要走出自己的路。

對此次央行總裁人事案，陳博志說：「政府處理得很不錯。」他表示，楊金龍以前很少曝光，如果直接宣布接任總裁，勢必很多人會對他沒有信心。但這次人事案宣布前，其實經過不少時間醞釀，彭淮南也開始讓他出來，擔綱第一線溝通任務，增添外界對他的了解，因此這次的人事布局，政府其實處理得很好。

元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉也持同樣看法。他表示，總統蔡英文在決定央行總裁人選時，其實屬意的是中央研究院院士胡勝正，因為無論在實務歷練與知名度，他都是一時之選，但由於身體狀況不佳，最後作罷；而前行政院長林全則是因為從閣揆的位置下來，有違行政倫理的適格性，因此楊金龍就成為最後的人選。

至於楊金龍上任後將面臨的挑戰，陳博志認為，首要之務就是匯率穩定。過去彭淮南常被批評阻升新台幣，「但這些主張升值的聲音，其實都只看到局部」。他表示，央行外匯存底4500多億美元，每年盈餘繳庫新台幣1000多億元。但新台幣兌美元每升值1元，央行潛在負債就增加新台幣4500多億元，屆時無盈餘可繳庫，「這財政缺口該怎麼補？」

此外，他指出，很多人認為新台幣不升值，將導致廠商不思轉型升級，但這也是假議題，「有心升級的廠商，就算新台幣不升值也會做；不思升級的廠商，升值就是跑到國外」。他更強調，如果升值這麼好，「為何美國一直逼其他國家升值？其他國家為何不升值？經濟學家不是笨蛋」，指出只有匯率嚴重低估才有升值的必要，目前新台幣並沒有這樣的狀況。

陳博志說，包含美、日、歐洲，都擔心通貨緊縮，傾力採量化寬鬆政策，但通膨率一直沒有達到目標，台灣的通膨率其實也不算高，如果大幅升值導致通貨緊縮，將嚴重影響經濟表現。他指出，楊金龍上任後，勢必將面臨外界要求新台幣升值的壓力，如何應對，將成上任後首要面對的挑戰。

顏承暉則說，外界認為，楊金龍接任總裁後，「彭規楊隨」的機率很高，其中利率政策具可預測性，也即是台灣的實質利率，會根據競爭對手國的實質利率調整，「當美國實質利率高過台灣，台灣央行就可能會升息」，因此楊金龍接任後，利率政策應該也是以此為準則。

但顏承暉表示，在匯率政策方面，長期以來都是彭淮南強勢主導，且央行進場干預匯率是一門藝術，如何拿捏非常需要經驗，「干預太過火會引起國際不滿，不干預又會導致出口商受傷」，因此在外匯政策的執行上，楊金龍能否繼承彭淮南的威信與決心，是外界比較擔憂的地方，但也賦予深度的期許。