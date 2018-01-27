親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台積電18廠動土
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

楊金龍內定掌央行 陳博志：別和彭淮南比

2018-01-27 14:00中央社 台北27日電

中央銀行總裁內定由楊金龍升任，總統府資政陳博志表示，央行業務絕非只有匯、利率，楊金龍在央行歷練多年，熟稔各項業務，「比外面其他人更了解」，且個性老實、不搶鏡，是非常合適人選。

中央銀行總裁彭淮南將於2月25日退休，知情人士今天證實，新任央行總裁擬由央行副總裁楊金龍升任。

不過，陳博志也提醒楊金龍，不要跟現任總裁彭淮南比較。「以後可能有人會說彭總裁拿A，他只拿B之類的。但如果只在乎跟彭總裁比較，那決策很容易就亂掉。」楊金龍上任後仍可向彭淮南請益，但還是要走出自己的路。

對此次央行總裁人事案，陳博志說：「政府處理得很不錯。」他表示，楊金龍以前很少曝光，如果直接宣布接任總裁，勢必很多人會對他沒有信心。但這次人事案宣布前，其實經過不少時間醞釀，彭淮南也開始讓他出來，擔綱第一線溝通任務，增添外界對他的了解，因此這次的人事布局，政府其實處理得很好。

元大寶華綜合經濟研究院策略分析師顏承暉也持同樣看法。他表示，總統蔡英文在決定央行總裁人選時，其實屬意的是中央研究院院士胡勝正，因為無論在實務歷練與知名度，他都是一時之選，但由於身體狀況不佳，最後作罷；而前行政院長林全則是因為從閣揆的位置下來，有違行政倫理的適格性，因此楊金龍就成為最後的人選。

至於楊金龍上任後將面臨的挑戰，陳博志認為，首要之務就是匯率穩定。過去彭淮南常被批評阻升新台幣，「但這些主張升值的聲音，其實都只看到局部」。他表示，央行外匯存底4500多億美元，每年盈餘繳庫新台幣1000多億元。但新台幣兌美元每升值1元，央行潛在負債就增加新台幣4500多億元，屆時無盈餘可繳庫，「這財政缺口該怎麼補？」

此外，他指出，很多人認為新台幣不升值，將導致廠商不思轉型升級，但這也是假議題，「有心升級的廠商，就算新台幣不升值也會做；不思升級的廠商，升值就是跑到國外」。他更強調，如果升值這麼好，「為何美國一直逼其他國家升值？其他國家為何不升值？經濟學家不是笨蛋」，指出只有匯率嚴重低估才有升值的必要，目前新台幣並沒有這樣的狀況。

陳博志說，包含美、日、歐洲，都擔心通貨緊縮，傾力採量化寬鬆政策，但通膨率一直沒有達到目標，台灣的通膨率其實也不算高，如果大幅升值導致通貨緊縮，將嚴重影響經濟表現。他指出，楊金龍上任後，勢必將面臨外界要求新台幣升值的壓力，如何應對，將成上任後首要面對的挑戰。

顏承暉則說，外界認為，楊金龍接任總裁後，「彭規楊隨」的機率很高，其中利率政策具可預測性，也即是台灣的實質利率，會根據競爭對手國的實質利率調整，「當美國實質利率高過台灣，台灣央行就可能會升息」，因此楊金龍接任後，利率政策應該也是以此為準則。

但顏承暉表示，在匯率政策方面，長期以來都是彭淮南強勢主導，且央行進場干預匯率是一門藝術，如何拿捏非常需要經驗，「干預太過火會引起國際不滿，不干預又會導致出口商受傷」，因此在外匯政策的執行上，楊金龍能否繼承彭淮南的威信與決心，是外界比較擔憂的地方，但也賦予深度的期許。

新台幣彭淮南陳博志

相關新聞

蔡英文打安全牌楊金龍內升 彭淮南可望轉顧問

2018-01-27 11:46

府：央行總裁人事若確定 就循程序公布

2018-01-27 10:52

謝金河：楊金龍扶正央行總裁 彭淮南繼續當家

2018-01-27 10:35

彭淮南接班人 楊金龍將成新任央行總裁

2018-01-27 10:29

勞資看好30k 人力銀行：物價恐跟漲

2018-01-27 13:28

基本工資30K 學者：難一次到位

2018-01-27 13:28

楊金龍內定央行總裁 朝野立委同聲讚好

2018-01-27 12:52

楊金龍內定掌央行 穩住後彭淮南時代軍心

2018-01-27 12:52

央行新總裁楊金龍出線 蔡打安全牌

2018-01-27 12:51

首位內升總裁 楊金龍掌央行

2018-01-27 12:47

上月景氣 跌落黃藍燈

2018-01-27 03:28

地方推社會宅 總統三個支持

2018-01-27 03:28

黃金檔期 主題樂園搶客

2018-01-27 02:37

寒假來了 旅遊業迎錢潮

2018-01-27 02:36

景氣動能不強 12月跌落黃藍燈

2018-01-27 00:00

受惠新台幣走強 下週油價可望持平終止連六漲

2018-01-26 20:13

打破框架招才 陳美伶：招商中心最快3月運作

2018-01-26 14:09

28字頭無緣 台幣午盤貶值1.5分

2018-01-26 12:46

兆豐：中國經濟進入新常態 三力驅動GDP

2018-01-26 12:12

累積外幣資產 專家：三定原則加雙金流

2018-01-26 11:27

台幣升值 下周國內汽柴油油價可能不動

2018-01-26 11:14

小七「未來形象店」 背後沒說的秘密

2018-01-26 09:08

華視醜聞內幕：不只董總內鬥 廣告佣金再爆億元疑案

2018-01-25 11:53

唯有產業自治才能為勞基法修法解套

2018-01-25 09:03
看更多

熱門文章

彭淮南接班人 楊金龍將成新任央行總裁

2018-01-27 10:29

台積電衝刺5奈米 專家：因對手緊追在後

2018-01-26 17:58

謝金河：楊金龍扶正央行總裁 彭淮南繼續當家

2018-01-27 10:35

台積砸7,000億 全球首座5奈米廠動工

2018-01-27 02:36

宏仁千金王思涵 資產200億

2018-01-27 02:36

張忠謀送厚禮 政府大考驗

2018-01-27 02:36

蔡英文打安全牌楊金龍內升 彭淮南可望轉顧問

2018-01-27 11:46

英業達 今年成立三大研發中心

2018-01-26 18:58

受惠新台幣走強 下週油價可望持平終止連六漲

2018-01-26 20:13

晶圓18廠 打破摩爾限制

2018-01-27 02:37

巧遇美元貶值 台新外幣數位帳戶首3日開戶人次破萬

2018-01-26 19:26

特別股穩穩賺 比定存高數倍

2018-01-26 21:56

特別股利率高定存數倍 上班族愛

2018-01-27 02:21

專家：股票分年贈與 有利節稅

2018-01-27 04:16

隱形眼鏡產值 將突破200億

2018-01-27 04:05

空巴A350-1000將來台展示 潛在買家華航、星宇

2018-01-27 12:09

仁寶：跨足桌上電腦 仍盼重回筆電一哥

2018-01-26 21:10

壽險認購中信特別股 兩頭賺

2018-01-27 02:21

川普喊話要強勢美元 新台幣升勢暫歇

2018-01-26 16:21

臉書要繳稅了 台灣向跨境電商追稅

2018-01-27 11:15

英特爾財報優於預期 台股BMC等供應鏈受惠

2018-01-26 16:44

張忠謀：政府承諾 我都記得哦

2018-01-27 00:15

生技股王 精華大手筆徵千人

2018-01-27 02:29

中鋼獵才 邀你來當鋼鐵人

2018-01-27 02:36

中信金年息3.75%特別股掛牌 四壽險業吃補

2018-01-26 17:25

上月景氣 跌落黃藍燈

2018-01-27 03:28

寒假來了 旅遊業迎錢潮

2018-01-27 02:36

逾十年首次！「中概股指數」創歷史新高

2018-01-27 11:23

楊金龍內定央行總裁 朝野立委同聲讚好

2018-01-27 12:52

楊金龍內定掌央行 陳博志：別和彭淮南比

2018-01-27 14:00

台灣大志工陪花蓮老人 溫馨圍爐大團圓

2018-01-26 17:05

美元指數跌破90大關 川普出面止血

2018-01-26 19:09

府：央行總裁人事若確定 就循程序公布

2018-01-27 10:52

開發金加速提升股東權益報酬率 外資猛買

2018-01-26 16:27

地方推社會宅 總統三個支持

2018-01-27 03:28

開發旗下銀行證券加強跨業整合

2018-01-27 01:08

威剛12月虧損 去年全年每股稅前盈餘10元

2018-01-26 16:55

台積18廠動土 經部保證水電供應無虞

2018-01-27 02:37

永豐金案 投保中心求償

2018-01-27 01:08

台幣激情暫歇 終結連三升

2018-01-27 01:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top