親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台積電18廠動土
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

楊金龍內定央行總裁 朝野立委同聲讚好

2018-01-27 12:52中央社 台北27日電

中央銀行副總裁楊金龍將內定升任總裁。民進黨立委吳秉叡今天說，安排很好，能提高士氣；國民黨立委賴士葆說，楊金龍是不二人選；時代力量立委黃國昌說，這是相對穩健的選擇。

中央銀行總裁彭淮南將於2月25日退休，知情人士今天證實，新任央行總裁擬由央行副總裁楊金龍升任。

民主進步黨立法委員吳秉叡告訴中央社記者，楊金龍在央行的表現是中規中矩，過去都是彭淮南對外發言，楊金龍的表現從外部比較難以了解，但楊金龍到立法院備詢時，就是很穩重、合適的幕僚工作者。

吳秉叡說，這次可能是借重楊金龍在央行長久的經驗，「這樣的安排也很好」，楊金龍歷練夠久，對業務也熟悉，可以很快上手，也能提高央行士氣。

中國國民黨立委賴士葆說，楊金龍一路跟彭淮南上來，適才適所，也在央行這麼久，以國家的匯率、利率政策來講，需要能延續彭淮南過去的作法，「他應該是不二人選」，少掉一點政治性，這個人選算挑得很好。

時代力量立委黃國昌表示，楊金龍是很認真的人，也很樂於跟立委溝通，基本上算是相對穩健的選擇，且楊金龍在央行資歷也夠豐富，就央行的穩定發展而言，「楊（金龍）總裁可以扮演很好的角色」。

黃國昌說，未來整個貨幣政策上，楊金龍是不是會走出一條跟彭淮南不一樣的道路，可能還值得再多觀察；若能因為楊金龍接任後，讓央行貨幣政策能更開放、多元、透明的參與及討論，相信對台灣會是一件好事。

親民黨團總召李鴻鈞說，台灣因為兩岸關係嚴峻、國際困境，經濟是最重要軟實力，央行總裁是非常重要的位子，楊金龍由副總裁升任，對業務上有一定程度的嫻熟度，但這也跟國家整體政策互相關聯。

楊金龍民國42年6月生，英國伯明罕大學經濟研究所博士，歷任央行經濟研究處研究員、外匯局襄理、行務委員、央行駐倫敦代表辦事處主任、業務局副局長、業務局長與副總裁等職。

時代力量黃國昌吳秉叡

相關新聞

蔡英文打安全牌楊金龍內升 彭淮南可望轉顧問

2018-01-27 11:46

府：央行總裁人事若確定 就循程序公布

2018-01-27 10:52

謝金河：楊金龍扶正央行總裁 彭淮南繼續當家

2018-01-27 10:35

彭淮南接班人 楊金龍將成新任央行總裁

2018-01-27 10:29

楊金龍內定掌央行 陳博志：別和彭淮南比

2018-01-27 14:00

勞資看好30k 人力銀行：物價恐跟漲

2018-01-27 13:28

基本工資30K 學者：難一次到位

2018-01-27 13:28

楊金龍內定掌央行 穩住後彭淮南時代軍心

2018-01-27 12:52

央行新總裁楊金龍出線 蔡打安全牌

2018-01-27 12:51

首位內升總裁 楊金龍掌央行

2018-01-27 12:47

上月景氣 跌落黃藍燈

2018-01-27 03:28

地方推社會宅 總統三個支持

2018-01-27 03:28

黃金檔期 主題樂園搶客

2018-01-27 02:37

寒假來了 旅遊業迎錢潮

2018-01-27 02:36

景氣動能不強 12月跌落黃藍燈

2018-01-27 00:00

受惠新台幣走強 下週油價可望持平終止連六漲

2018-01-26 20:13

打破框架招才 陳美伶：招商中心最快3月運作

2018-01-26 14:09

28字頭無緣 台幣午盤貶值1.5分

2018-01-26 12:46

兆豐：中國經濟進入新常態 三力驅動GDP

2018-01-26 12:12

累積外幣資產 專家：三定原則加雙金流

2018-01-26 11:27

台幣升值 下周國內汽柴油油價可能不動

2018-01-26 11:14

小七「未來形象店」 背後沒說的秘密

2018-01-26 09:08

華視醜聞內幕：不只董總內鬥 廣告佣金再爆億元疑案

2018-01-25 11:53

唯有產業自治才能為勞基法修法解套

2018-01-25 09:03
看更多

熱門文章

彭淮南接班人 楊金龍將成新任央行總裁

2018-01-27 10:29

台積電衝刺5奈米 專家：因對手緊追在後

2018-01-26 17:58

謝金河：楊金龍扶正央行總裁 彭淮南繼續當家

2018-01-27 10:35

台積砸7,000億 全球首座5奈米廠動工

2018-01-27 02:36

宏仁千金王思涵 資產200億

2018-01-27 02:36

張忠謀送厚禮 政府大考驗

2018-01-27 02:36

蔡英文打安全牌楊金龍內升 彭淮南可望轉顧問

2018-01-27 11:46

英業達 今年成立三大研發中心

2018-01-26 18:58

受惠新台幣走強 下週油價可望持平終止連六漲

2018-01-26 20:13

晶圓18廠 打破摩爾限制

2018-01-27 02:37

巧遇美元貶值 台新外幣數位帳戶首3日開戶人次破萬

2018-01-26 19:26

特別股穩穩賺 比定存高數倍

2018-01-26 21:56

特別股利率高定存數倍 上班族愛

2018-01-27 02:21

專家：股票分年贈與 有利節稅

2018-01-27 04:16

隱形眼鏡產值 將突破200億

2018-01-27 04:05

空巴A350-1000將來台展示 潛在買家華航、星宇

2018-01-27 12:09

仁寶：跨足桌上電腦 仍盼重回筆電一哥

2018-01-26 21:10

壽險認購中信特別股 兩頭賺

2018-01-27 02:21

川普喊話要強勢美元 新台幣升勢暫歇

2018-01-26 16:21

臉書要繳稅了 台灣向跨境電商追稅

2018-01-27 11:15

英特爾財報優於預期 台股BMC等供應鏈受惠

2018-01-26 16:44

張忠謀：政府承諾 我都記得哦

2018-01-27 00:15

生技股王 精華大手筆徵千人

2018-01-27 02:29

中鋼獵才 邀你來當鋼鐵人

2018-01-27 02:36

中信金年息3.75%特別股掛牌 四壽險業吃補

2018-01-26 17:25

上月景氣 跌落黃藍燈

2018-01-27 03:28

寒假來了 旅遊業迎錢潮

2018-01-27 02:36

逾十年首次！「中概股指數」創歷史新高

2018-01-27 11:23

楊金龍內定央行總裁 朝野立委同聲讚好

2018-01-27 12:52

楊金龍內定掌央行 陳博志：別和彭淮南比

2018-01-27 14:00

台灣大志工陪花蓮老人 溫馨圍爐大團圓

2018-01-26 17:05

美元指數跌破90大關 川普出面止血

2018-01-26 19:09

府：央行總裁人事若確定 就循程序公布

2018-01-27 10:52

開發金加速提升股東權益報酬率 外資猛買

2018-01-26 16:27

地方推社會宅 總統三個支持

2018-01-27 03:28

威剛12月虧損 去年全年每股稅前盈餘10元

2018-01-26 16:55

開發旗下銀行證券加強跨業整合

2018-01-27 01:08

台積18廠動土 經部保證水電供應無虞

2018-01-27 02:37

永豐金案 投保中心求償

2018-01-27 01:08

台幣激情暫歇 終結連三升

2018-01-27 01:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top