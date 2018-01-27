楊金龍內定央行總裁 朝野立委同聲讚好

2018-01-27 12:52 中央社 台北27日電



中央銀行副總裁楊金龍將內定升任總裁。民進黨立委吳秉叡今天說，安排很好，能提高士氣；國民黨立委賴士葆說，楊金龍是不二人選；時代力量立委黃國昌說，這是相對穩健的選擇。

中央銀行總裁彭淮南將於2月25日退休，知情人士今天證實，新任央行總裁擬由央行副總裁楊金龍升任。

民主進步黨立法委員吳秉叡告訴中央社記者，楊金龍在央行的表現是中規中矩，過去都是彭淮南對外發言，楊金龍的表現從外部比較難以了解，但楊金龍到立法院備詢時，就是很穩重、合適的幕僚工作者。

吳秉叡說，這次可能是借重楊金龍在央行長久的經驗，「這樣的安排也很好」，楊金龍歷練夠久，對業務也熟悉，可以很快上手，也能提高央行士氣。

中國國民黨立委賴士葆說，楊金龍一路跟彭淮南上來，適才適所，也在央行這麼久，以國家的匯率、利率政策來講，需要能延續彭淮南過去的作法，「他應該是不二人選」，少掉一點政治性，這個人選算挑得很好。

時代力量立委黃國昌表示，楊金龍是很認真的人，也很樂於跟立委溝通，基本上算是相對穩健的選擇，且楊金龍在央行資歷也夠豐富，就央行的穩定發展而言，「楊（金龍）總裁可以扮演很好的角色」。

黃國昌說，未來整個貨幣政策上，楊金龍是不是會走出一條跟彭淮南不一樣的道路，可能還值得再多觀察；若能因為楊金龍接任後，讓央行貨幣政策能更開放、多元、透明的參與及討論，相信對台灣會是一件好事。

親民黨團總召李鴻鈞說，台灣因為兩岸關係嚴峻、國際困境，經濟是最重要軟實力，央行總裁是非常重要的位子，楊金龍由副總裁升任，對業務上有一定程度的嫻熟度，但這也跟國家整體政策互相關聯。

楊金龍民國42年6月生，英國伯明罕大學經濟研究所博士，歷任央行經濟研究處研究員、外匯局襄理、行務委員、央行駐倫敦代表辦事處主任、業務局副局長、業務局長與副總裁等職。