勞資看好30k 人力銀行：物價恐跟漲

2018-01-27 13:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



根據人力銀行調查，對未來台灣的最低薪資，勞方認為將達到月薪3萬元關卡的看好比率有43.2%，資方認為上市櫃企業員工起薪將達3萬元起跳的有62.3%，顯示勞資雙方對基本工資或最低工資可能達到3萬元，大多「看好」。

但人力銀行也提醒，最重要前提是基本工資提高到30K關卡的同時，整體物價漲幅，不能超過薪資漲幅，也就是民眾的「實質」購買力、「實質」薪資要有增加，才有意義。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，「減稅」雖然算是「變相加薪」，但其實對勞工的消費力或改善生計，並沒有直接幫助；唯有「進入口袋」的收入增加，才有可能增加消費力或改善生計。此外，假如政府採取薪資補貼措施，某種程度也是透過財政的舉債手段，最終仍算是納稅人（上班族）的負擔。

根據主計處最新公布的「人力運用調查統計」，國內861萬7000名受僱勞工中，全時受僱者月薪在3萬元以下者有271.2萬人、占31.47%，再加入部分工時者，低於3萬元的人數有305萬人，約占全體受僱者的34%。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，新的所得稅法，月薪3萬元以下免繳綜所稅，對月薪3萬元以下的低薪族是一大利多，但長期來看，改善低薪的就業環境、提高受僱勞工的薪資，才是長久之道。