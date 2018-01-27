基本工資30K 學者：難一次到位

2018-01-27 13:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ╱台北報導



為了3萬元基本工資，總統蔡英文親自打臉行政院副院長施俊吉。權威勞動學者、台大國發所副教授辛炳隆說，基本工資每年最佳的調升幅度是每年4%~5%，但至少要八年以上才能達到3萬元。他直言建議政府不應再擴大公共投資，而應積極進行公共托育、社會住宅、托老照顧等的「社會投資」。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，民進黨政府若要在四到六年內將基本工資調升至3萬元，一年必須調16%，根本不可能。所以蔡總統出招冷處理，「因為快選舉了，是多事之秋」。辛炳隆說，以台灣的經濟環境，基本工資不適合一次到位，建議採循序漸進方式，但若以4%的速度前進，也至少需要八年以上，才能達到3萬元的水準。

孫明德認為，3萬元基本工資爭議大，並不是大家都滿意的答案，因為在北部的3萬元根本活不下去，南部就還好。不過，孫明德的觀察是，今年基本工資的調漲，確實成為此波加薪潮的助力之一，對國內經濟發展確實有幫助，也帶動市場往正向發展。

辛炳隆更點出，台灣低薪的真正核心問題，不只在基本工資低，更重要的是生活必需開銷大，政府不應再擴大公共投資，而應積極進行像是公共托育、社會住宅、托老照顧等的「社會投資」。他舉例，一個人的月薪3萬元，若省吃儉用，或許還過得去，僅只是個低薪現象；但如果要成家立業，月薪3萬元恐怕就會衍生成為「社會問題」了。辛炳隆表示，韓國去年一口氣調16%，政府真的應該窮盡一切方法，讓國內的基本工資朝3萬元前進。

孫明德也提出，若國內基本工資要穩定或大幅度調漲，服務業一定要鬆綁，因為包括教育、醫療等服務業受到政府高度管制，若學費無法調漲，學校就加不了薪，「那豈不是鬼打牆」。長期以來，政府釋出的利多多半是給製造業，這也是為什麼製造業和服務業的調薪能力不一樣的主要原因。

明年起月薪3萬元以下可免繳所得稅，大幅提高綜合所得稅標準扣除額、薪資所得特別扣除額，全國產業總工會理事長莊爵安表示，表面看似利多，但是仍沒有辦法改善國內嚴重的低薪現象，畢竟勞工階層的稅是躲不掉得，免稅額再增加，才能實質減輕勞工負擔。