首位內升總裁 楊金龍掌央行

2018-01-27 12:47 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



央行新任總裁將由副總裁楊金龍升任，成為我國首位由央行內升的央行總裁。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

彭規楊隨 雙率政策將維穩

中央銀行總裁彭淮南將在2月25日任期屆滿退休，外界關注繼任人選，據了解，央行新任總裁將由副總裁楊金龍升任，楊金龍將成為我國首位由央行內升的央行總裁。立委認為，未來將是「彭規楊隨」，楊金龍追隨彭淮南腳步與行事風格，貨幣、雙率政策將會比較保守。

據了解，府院高層數日前討論央行新任總裁人選，相關高層一致認為楊金龍央行資歷完整，且具有豐富的實務經驗，可以勝任央行總裁職務。黨政高層表示，行政院方面目前還未核定這項人事案，「但應該不會有意外，新任央行總裁就是楊金龍」。

對於楊金龍是否將接任央行總裁，行政院發言人徐國勇並未證實，他表示，央行總裁人選一旦確定，行政院就會對外公布。

楊金龍是政治大學銀行系畢業、政大國際貿易研究所碩士，並在英國明罕大學經濟研究所取得博士學位。楊在央行的資歷完整，一路從央行經濟研究所研究員做起，曾任央銀行外匯局襄理、央行行務委員、央行駐倫敦代表辦事處主任、央行業務局副局長及局長，目前是央行副總裁。

前金管會主委、國民黨立委曾銘宗說，楊金龍學經歷完整，在央行從基層做到副總裁，歷練十分完整，也是彭淮南極力栽培與提拔的下屬，對央行的運作熟悉度高，是楊金龍的優勢；過去央行總裁都曾擔任銀行董事長，但楊金龍沒有，在銀行實務上會比較欠缺，這是缺點。

曾銘宗表示，楊金龍擔任央行總裁，是現階段相對較適合的人選，蔡政府打的是「安全穩定牌」。央行最重要的功能是穩定貨幣政策及利率匯率，也要協助銀行的業務發展，他預期楊金龍上任後，將「彭規楊隨」，相關政策將會比較保守。