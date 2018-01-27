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蔡英文打安全牌楊金龍內升 彭淮南可望轉顧問

2018-01-27 11:46經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

楊金龍的出線可視為蔡英文穩住金融局勢的最佳安全牌，更是彭淮南唯一力薦的人選，也因...
楊金龍的出線可視為蔡英文穩住金融局勢的最佳安全牌，更是彭淮南唯一力薦的人選，也因此獲得總統蔡英文認同。 記者許正宏／攝影
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中央銀行總裁彭淮南將在2月25日退休，據消息透露，新任央行總裁內定將由副總裁楊金龍升任，成為我國首位內升的央行總裁。據指出，楊金龍最終能夠出線，主要考量他在央行歷練完整、有豐富的實務經驗，可以維持政策穩定，且環伺目前財金界實難尋覓更適當人選。

尤其當前國際金融局勢不安，面對中美貿易大戰在即、全球央行貨幣政策動盪難測下，楊金龍的出線也可視為蔡英文穩住金融局勢的最佳安全牌，更是彭淮南唯一力薦的人選，也因此獲得總統蔡英文認同。

現年65歲的楊金龍，出身屏東恆春鄉下，為人純樸、作事嚴謹認真。政大銀行系畢、政大國貿所碩土及公費考取英國修明罕大學經濟博士後，78年進入央行經濟研究處，獲得當時經研處處長彭淮南的賞識，就連彭轉任外匯局長，也將楊帶到外匯局任襄理。

之後楊更出任駐英國倫敦代表辦事處首位主任，也因該辦事處大樓內同時有日本央行、澳洲央行，距離英國央行步行也僅約五分鐘，楊當時為台灣與全球主要央行建立不少交情。1994年央行駐倫敦代表辦事處舉行揭幕儀式時，當時英國首相柴契爾夫人還親自蒞臨剪綵，為台灣爭取極高的國際曝光率。

除了擁有高學歷及海外金融外交經驗，楊金龍可算是央行歷年來少見同時掌管利率、匯率及經濟研究等全方位的央行主管，1997年底出任業務局副局長，2001年升任業務局長，2002年推動RTGS「即時總額」清算機制，避免銀行間帳戶因時間落差的資金缺口，獲得彭淮南的肯定，墊定其2008年升任副總裁的關鍵。近年來更是兼負與大陸人行、美國財政金融官方聯繫的重要代表人物。

至於即將退休的總裁彭淮南，依照央行慣例，退休的央行總裁張繼正、謝森中，都依央行傳統擔任非編制內的「央行顧問」，在央行設置一個小辦公室繼續研究並提供經驗傳承，彭淮南是否將依照慣例，將待央行總裁人事定案後，再由新任央行總裁決定。

彭淮南英國退休

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