府：央行總裁人事若確定 就循程序公布

2018-01-27 10:52 中央社 台北27日電



新任央行總裁傳內定由副總裁楊金龍升任。 聯合報系資料照 分享 facebook

總統府發言人林鶴明今天表示，新任中央銀行總裁人事安排，只要人選確定，行政院就會循程序簽報並對外界公布。

央行總裁彭淮南2月退休，自由時報報導，新任央行總裁內定由副總裁楊金龍升任，成為首位內升的央行總裁。

林鶴明上午受訪表示，誠如總統蔡英文先前所說，央行最重要任務就是維持總體經濟穩定，總統期許央行面對變數時，持續採取有效政策維持總體經濟穩定，而無論人選是誰，都應具備抗壓性、維持獨立性，同時與相關部門要有良好溝通。

至於新任央行總裁人事安排，他說，只要人選確定，行政院就會循程序簽報並對外界公布。