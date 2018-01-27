地方推社會宅 總統三個支持

2018-01-27 03:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林河名 ／台北報導



蔡英文總統昨（26）日下午視察「台北市健康公共住宅」時表示，社會住宅的推動是全國性的，中央政府會給予地方政府三個具體的支持，包括興建經費、土地取得，以及包代管計畫，「社會住宅就是要這樣全國動起來」。

總統表示，日前她已視察新北市的林口世大運選手村，昨天檢視健康公宅的成果，接下來還會前往桃園市實地了解包租代管推動的進度，北北桃是台灣人口最集中的都會區，許多年輕人到這裡就業就學，「所以北北桃的社會住宅計畫，一定是最優先、最積極來落實」。

總統還強調，社會住宅是她對選民最重要的政策承諾之一，她會親自掌握進度，也請內政部與地方政府一定要全力以赴。

蔡英文表示，中央政府會給予地方政府三個具體的支持，第一是興建經費，她上任以來，中央已修訂住宅法和租賃專法、補助70億元的規畫及興辦費用，也建立了融資平台，這些都是要支持縣市政府有穩定的制度和財務基礎，來長期推動社會住宅政策。

第二是土地取得，行政院會以跨部會的能量，特別是由內政部、財政部和國防部合作，盤點出大約350公頃的國有土地，供縣市政府評估興辦社會住宅。

第三是包租代管計畫，中央會在四年內全額補助地方政府來實施，「我們要充分利用空屋，讓年輕人與弱勢族群能夠租得到適合、而且價格合理的房子」。