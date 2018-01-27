寒假來了 旅遊業迎錢潮

2018-01-27 02:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北報導



中小學寒假已經開跑，帶動旅遊與餐飲業暢旺。 報系資料照 分享 facebook

中小學寒假已經開跑，帶動旅遊與餐飲業暢旺。雖然今年寒假放得較晚，但為期27天，是近十年第三長的寒假，包括各旅行社、飯店、餐飲業者、主題樂園等產業全面受惠。其中旅行社業者還有新台幣升值的加乘效應，雄獅、燦星旅遊都預期今年寒假業績，可望較去年同期有雙位數成長。

國內遊樂園部份，也預估今年寒假遊園人次較去年增加三成；餐飲業者則趁勢推新品牌應戰，包括王品、瓦城、新天地都積極應戰。

旅行社業者表示，寒假出團有兩波高峰，第一波是一放寒假就出國，第二波則落在農曆年檔期，顯示近年來出國過年風潮盛行。雖然今年春節假期僅六天，但不少民眾採取加碼攻略，自行多請三天假就能放到11天長假，甚至再請五天假，從春節一路放到228，帶動2月旅遊接單一路旺到月底。

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雄獅表示，今年寒假較長，親子和家族旅遊明顯增加，出團人次較去年有雙位數幅度成長。短程線中東北亞線仍是重點，主要是台幣強勢，不少日本線團費較去年寒假便宜1000元至3000元不等，韓國線下殺幅度更大，提升了民眾的出國意願。長程線則以東歐、中西歐表現較佳。

相較於旅行社祭出團費調降的優惠，主題樂園六福村、劍湖山今年票價相對有守，僅麗寶樂園為衝寒假檔期遊園人次突破百萬，票價下殺力道大於去年。不過，六福村、劍湖山今年都有祭出新設施搶客，加上寒假較長，對今年寒假檔期皆報以高度期待。