政府補助工程業海外競標 11項計畫達百億

2018-01-26 20:59 中央社 台北26日電



工程會表示，補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫，在106年度受理11件受補助計畫，共26件海外標案，得標金額達新台幣100億元，透過新修正作業要點，吸引工程業海外發展。

為鼓勵國內工程業者赴海外爭取標案，行政院公共工程委員會已在25日預告發布修正「補助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點計畫作業要點」，即日起至2月21日止受理業者提出申請。

工程會官員表示，過往海外工程款項會分三期撥款，新公告修正的作業要點，就針對第三期可分兩批撥款，第一批會優先撥款給提前達到階段目標的廠商，再來撥款給照原定期程的廠商。

官員指出，期望透過優先撥款給達標廠商的方式，來提高工程業者赴海外意願，並加速工程產業的發展。

據工程會資料，從104年度開始辦理補助拓點計畫，歷經3年的推動，已取得階段性的成果。以106年度為例，受理11件受補助計畫，共新設4處據點，分別是紐西蘭、印尼、馬來西亞與越南，並取得26件海外標案，總得標金額達100億元。

因此，據工程會今天發布的新聞稿表 ，在107年度也繼續編列相關經費，以專案補助方式鼓勵工程業者長期耕耘目標市場，獲取國際標案。

工程會表示，凡是有意願開拓海外工程市場的國內工程技術顧問公司、技師事務所，都可單獨或多家聯合提出申請，而營造業、建築師事務所或測繪業可聯合工程技術顧問公司或技師事務所提出申請，計畫補助期程以3年為限，採分年審查、分年補助

此外，工程會期盼，工程產業能朝整合輸出的團體化經營方式，由上下游廠商策略聯盟共同開拓國外市場，鼓勵多家廠商聯合申請。