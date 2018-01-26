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美生技業併購頻傳 市場氣氛轉樂觀

2018-01-26 20:59中央社 台北26日電

今年以來美生技產業購併頻傳，市場氣氛轉趨樂觀，安聯投信「生技觀測指數」也躍升至8分陰天區，技術面多頭排列，安聯投信表示，美政策支持新藥研發，有利產業基本面。

根據彭博資訊(Bloomberg)統計，截至1月24日，NBI生技指數今年以來累積漲幅為8.60%，近1年漲幅接近1成；安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉表示，美國稅改法案過關，推升產業資本動能，生技併購持續，近日美國生技大廠陸續傳出宣布收購和併購消息，估計可在未來數周內敲定協議，顯示稅改題材和競爭壓力驅使大型生技公司更積極尋找併購標的。

許志偉指出，這次美國稅改將企業稅率由35%降到21%，針對海外一次性匯回，現金稅率15.5%、非現金稅率為8.0%，均提供了相當大的吸引力，預估將有2.6兆美元的潛在資金可望匯回美國。

由於布希時代美國實施海外稅務假期後3年，有高達75%的資金做為併購和收購股權活動，預期2018年併購動能可期，看好癌症、心血管、孤兒藥等企業整併動能。

許志偉認為，由於美國政策支持新藥研發，去年美國食品暨藥物管理局（FDA）審核通過的新藥高達46顆，為歷史第2高，儘管今年尚未有新藥通過，但臨床一期和二期數量和去年相當，新藥和學名藥前景展望樂觀。

就資金面來看，許志偉表示，生技醫療保健產業基金開年連兩周淨流入後，出現小幅淨流出，但開始回穩，市場氣氛仍屬正向，後市可觀察中大型生技公司財報狀況，由於4大生技公司將陸續公布財報，可作為投資指標。

生技產業併購稅改

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