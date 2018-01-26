12月景氣燈號亮黃藍燈 國發會：維持復甦

2018-01-26 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ╱即時報導



國發會今（26）日公布去年12月景氣燈號，儘管11月燈號由黃藍燈上修至綠燈，12月仍跌回黃藍燈；不過國發會表示，當前景氣仍維持復甦。

12月燈號的九項構成項目中，機械及電機設備進口值由綠燈轉呈黃藍燈，分數減少一分，使得綜合判斷分數較上月修正後的23分減少1分，跌至黃藍燈區間。

國發會說明，儘管燈號轉呈黃藍燈，但景氣領先、同時指標仍持續上升，維持復甦態勢。