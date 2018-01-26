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打破框架招才 陳美伶：招商中心最快3月運作

2018-01-26 14:09中央社 台北26日電

國發會主委陳美伶指出，未來的招商中心會朝年輕化與專業化改造，打破公務體系的框架，...
國發會主委陳美伶指出，未來的招商中心會朝年輕化與專業化改造，打破公務體系的框架，透過跨部會整合舉薦優秀且願意投入的年輕人。 記者杜建重／攝影
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國發會主委陳美伶指出，未來的招商中心會朝年輕化與專業化改造，打破公務體系的框架，透過跨部會整合舉薦優秀且願意投入的年輕人，預計最快3月可以重新對外正式運作。

行政院從9月27日啟動加速投資台灣專案會議，已召開多次會議，行政院長賴清德先前會議裡，要求經濟部招商中心改組，並指示國發會要整合招商中心的檢討精進。國發會近日與經濟部也在溝通討論，聚焦推動方向一致。

經濟部投資審議委員會執行秘書張銘斌24日起正式兼任投資業務處處長，經濟部部長沈榮津昨天指出，首要工作就是發揮兼任投審會及投資處首長優勢，以「投資跟審查一條龍機制」，在招商及後續審查業務上提升行政效能。

國家發展委員會主任委員陳美伶今天接受中央社記者訪問時表示，由於新任處長剛上任 ，昨天傍晚有交換意見，對於招商中心的詳細運作模式，經濟部最快2月底就會規劃完成，並會再加速投資台灣專案會議中提出報告。

經濟部長沈榮津25日表示，投資業務處處長將強化招商中心功能，及規劃整合各部會資源，將ContactTaiwan網路媒合人才平台提升為國家級單一攬才入口網。

陳美伶說，招商中心與Contact Taiwan過去是委外給二個不同法人營運，如今都收歸在經濟部投資業務處，能更完整掌握招商與攬才的連結，期望達到從Contact Taiwan輻射出去，連動虛實服務的完整網絡。

她認為，國外招商單位只要有業者詢問，會持續追蹤後續是否有投資意願，像新加坡的招商單位就是一人一案到底，主動積極完成從洽詢到服務的流程。

陳美伶指出，國發會將傾全力協助經濟部讓招商中心儘快運作，像是尋覓全台公務機關單位人才，打破公務體系的框架，透過跨部會整合舉薦優秀且願意投入的年輕人進來，也歡迎外界優秀的人才進來招商中心。

她覺得，經過幾次討論，參與人員都提出相當好的意見，期望往年輕化與專業化、主動積極的出擊來進行，很開心看到整個公務體系都動起來。

陳美伶表示，在各方面的運作細節討論出來，期望第1季就看到招商中心可以重新揭牌營運。

經濟部陳美伶國發會

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