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台灣是國家嗎？18國在台老外受訪 答案出乎意料

兆豐：中國經濟進入新常態 三力驅動GDP

2018-01-26 12:12經濟日報 記者陳雲上╱即時報導

開年來陸股多頭氣勢旺，經濟數據也報喜。中國2017年全年GDP年增率為6.9%，為7年來首次加速。展望2018年，中國經濟可望由投資、消費、出口三大力量驅動，整體政策基調為「穩貨幣、緊金融、寬財政」。

兆豐國際中國A股基金經理人黃昱仁認為，中國去年進出口對GDP增長做出正貢獻，消費和投資貢獻比重則下降。隨著經濟增速止穩，結構調整深化，中國經濟進入「新常態」。展望2018年，中國GDP可望由三大力量驅動：

一、基建投資支撐投資產值，預期今年鐵路基建、區域振興政策將加速落地。

二、消費升級、人均收入提升等因素拉動消費產值；在中央設定2020年全面建立小康社會目標下，預期人均所得可望由目前的8,200美元增加至1.2萬美元，期間將誕生大量中產階級，消費成長潛力大。

三、歐美經濟復甦，有利中國出口產值。

黃昱仁分析，去年中央經濟工作會議定調未來三年首要任務在於防範重大金融風險，預期今年金融監管將持續，儘管1月以來出台多項監管政策，但收緊程度並未超乎市場預期，加上金融基本面及資產品質持續改善，股價近期反而表現強勢。

另一方面，人行定向降準政策落地，可望有效解決中小企業過去貸款貴、融資難的困境，並配合製造業資本開支周期回升帶動資金需求。近期總理李克強也表示將進一步支持返鄉下鄉創業，可望啟動農村資源，振興鄉村，帶動消費升級，皆有利陸股慢牛行情。

GDP陸股人行

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