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台灣是國家嗎？18國在台老外受訪 答案出乎意料

累積外幣資產 專家：三定原則加雙金流

2018-01-26 11:27經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

2018年全球經濟看似好轉，但《經濟學人》雜誌卻預言2018年是神經緊繃的一年，需留意國際風險，面對國際多變的政經情勢，多元幣別保單之配置可協助國人分散風險，利率變動型保單熱度持續升高。截至2017年1~12月，富邦人壽利率變動型保險新契約保費收入（FYP）較2016年同期成長約11%，其中，外幣利率變動型保險新契約保費收入更較去年同期成長約高達62%。

富邦人壽銀保通路處執行副總陳世岳建議，民眾如果希望能在短期內滿足累積外幣資產的需求，為人生的黃金下半場做好準備，可以選擇具短繳費年期商品特色的外幣保單，不論小資族或高資產族群都能依照自我需求設定所需累積外幣資產的目標。尤其國內景氣仍低迷加上年金改革議題沸沸揚揚，無論是勞保年金或公務人員月退休金的支領年齡都將延後，面對長壽風險，富邦人壽提出「3定原則」，即固定、穩定、確定與「雙金流概念」，即生存保險金與有機會享有增值回饋分享金，建議民眾調整資產型態，打造源源不絕的金流。

富邦人壽表示，因應市場需求，推出台幣、美元、澳幣多元幣別之3年期利率變動型保單，中長期保障與資產累積可靈活搭配，滿足國人在退休、移民或留學的需求。富邦人壽表示，如果民眾有計畫移民美國、送子女留學或手邊已持有美元資產，建議購入美元計價的「富邦人壽美珍鑽外幣利率變動型增額還本終身保險」， 3年繳費快速累積資產，每年可領生存保險金創造穩定金流，未來隨著美元升息循環，還有機會獲得增值回饋分享金，資金靈活運用，有助於資產穩健增值。

若是看好澳洲未來長期經濟發展，希望佈局澳幣成為資產配置的一環，富邦人壽建議購買澳幣計價的「富邦人壽鑫澳利外幣利率變動型終身壽險」，3年繳費有效分散風險，除了擁有終身保障外，又有機會享有增值回饋分享金，可讓資產穩健累積成長。

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