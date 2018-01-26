台幣升值 下周國內汽柴油油價可能不動

2018-01-26 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



聯合報系資料照 分享 facebook 國際油價持續上漲，但在新台幣升值之下，多空因素互抵，依照浮動油價公式推估，下周國內汽柴油油價可能不調整，有機會在連六漲後止步。

油價近來連六漲，92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油28.7元、98無鉛汽油30.7元，柴油不調整，下周油價可望終止漲勢。美國商用原油連十降，創下最長連續下降紀錄，推升國際油價走揚，但新台幣匯率走勢轉強。

新台幣25日終場以29.069元兌1美元作收，強升2.33角，匯價連3升並創逾5年新高，單日升幅也創近1年單日最大升幅紀錄。

依據中油浮動油價公式計算，調價指標7D3B（70%杜拜、30%布侖特）最新數據每桶67.81美元，較上周67.43上漲0.38美元。但觀察新台幣兌美元匯率本周為29.301元，相較上周29.53元升值0.229元，預估汽油及柴油可能都不調整。

因此預估在汽柴油都不調整之下，92無鉛汽油維持每公升27.2元、95無鉛汽油28.7元、98無鉛汽油30.7元、超級柴油每公升25.1元。但上述油價為預估值，待國際原油市場收盤後才能確定調價指標。

【中央社／台北26日電】

新台幣3天狂升超過3角，直逼29元大關，抵銷油價漲幅；根據中油浮動油價機制預估，29日凌晨零時起，國內各式汽柴油每公升零售價可能不調整，有望終止國內油價連6漲的腳步。

預估下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.1元。實際油價須待中油28日中午公布。

美元指數25日盤中再跌至2014年12月以來的最低點，成為國際油價上漲的主因之一，倫敦布侖特原油期貨25日漲至每桶71.05美元，是2014年12月初以來首見，不過，昨天國際油價因美元在重貶後反彈轉強，削弱原油最近的漲勢，導致油價下滑。

新台幣匯率今年以來走勢強勁，本週3個交易日升值幅度超過3角，昨天收盤距離29元整數關卡只剩3.5分之遙，終場大升2.33角，單日升幅0.8%，創下近1年最大單日升幅，升值幅度有望抵銷油價本週漲幅。

根據中油浮動油價機制，截至25日，原油指標7D3B每桶來到67.81美元，較上週微幅上漲0.38美元；新台幣匯率來到29.301元，升值2.29角；下週國內各式汽柴油價每公升零售價可能不調整，有望終止油價連續6週以來的漲勢。