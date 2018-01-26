國發會今公布景氣燈號 外界估難回綠燈

2018-01-26 06:00 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



國發會今天公布去年12月景氣燈號，預期可能難以重回綠燈，圖為台北信義區商圈逛街的民眾。本報資料照片 分享 facebook 國發會將於今天發布2017年12月景氣燈號。外界預測，雖然工業生產指數、製造業營業氣候測驗點等還未公布，但因目前景氣復甦動能不夠強勁，如果其他指標沒有亮眼表現，景氣燈號可能會難以重回綠燈。

國發會去年12月底發布2017年11月景氣燈號，11月景氣對策信號綜合判斷分數為22分，比10月減少1分，景氣燈號也由綠燈轉呈「黃藍燈」，終止了連三綠。主要原因是，9項構成項目中，「製造業銷售量」指數由黃藍燈轉呈藍燈，代表「低迷」，分數減少1分，其餘8項燈號不變。

國發會當時指出，各主要預測機構上修2018年經濟成長率，顯示當前台灣景氣仍維持穩健復甦，未來景氣審慎樂觀。不過，官員也表示，工業生產指數、製造業銷售量指數2016年第4季基期較高，如果復甦動能不夠強，年增率不會漂亮，燈號也難以好轉。

截至目前，去年12月景氣燈號各項構成指標中，海關出口值、機械及電機設備進口值以及股價指數已經公布。海關出口值去年12月年增7.8%，維持代表景氣「穩定」的綠燈。反映廠商投資動向的機械及電機設備進口值則衰退5.1%，從綠燈跌落代表「趨弱」的黃藍燈。去年12月股價指數年增13.6%，維持代表「趨熱」的黃紅燈。