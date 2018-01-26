陳良基：台灣AI要有戰略 打群架力量才會大

2018-01-26 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



科技部長陳良基。 報系資料照 分享 facebook

科技部長陳良基昨（25）日出席「台灣玉山科技協會2017歲末晚宴」，他以「小國大戰略」為題發表演講表示，台灣的機會就是AI人工智慧，今年是AI實踐年，我們要有戰略，就是找夥伴，大家一起打群架，力量才會大，要一起面對AI來臨。

陳良基說，從人才、產業銜接著眼，政府拍板從今年開始至少投入100億元以上，經濟部會把錢灑出來，至少有100家企業會進去，今年就可把台灣產業的AI從去年的布局年，轉為今年的實踐年，時間點對我們很重要，台灣並沒有輸任何人。

陳良基說，AI不是純網際網路的關係，是跟資料有關，台灣產業的機會最好，我們空有一堆AI教授和學生但無法把他們弄上去，很可惜，各行各業的操作不同，但誰可以把它加上去誰就是贏家。

他指出，AI來了你有沒有準備？到底什麼動力將AI拱起來，必須掌握力量知道如何應用，這一波浪潮有很多原因，最近大家做了許多分析統計，2016年時，用AI做AlphaGo，在2018年70%以上會牽涉到AI，今年度產品沒有AI就失去七成的競爭，2019年所有IOT都會和AI連結，我們套上AI時就可以看到行為模式，客戶的一舉一動都可以掌握，這是真實的事，一舉一動在雲端上面，都與AI連結起來的，所以AI已非實驗室的產品。陳良基認為，全世界都在起跑，我們必須抓住這波浪潮。