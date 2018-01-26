張忠謀：台灣別錯過AI商機

2018-01-26 02:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



台積電董座張忠謀。 報系資料照 分享 facebook

台積電董事長張忠謀昨（25）日出席行政院科技會報，與會官員轉述，張忠謀在會中強調，台灣趕上了PC時代，卻錯過了後來網際網路（Internet）與雲端興起的商機，如今迎向AI（人工智慧）及IoT（物聯網）時代，不要再錯過了。

對此，行政院長賴清德指出，未來推動科技產業發展時，應注意跨域結合，例如智慧機械與智慧醫療等。此外，未來相關部會也應該加強相關基礎建設與人才培育。

Google台灣總經理簡立峰也呼應張忠謀的看法，簡立峰也以gogoro（睿能創意）與Appier（沛星科技）兩家新創為例說，台灣在AI與IoT方面仍是有能量的，台灣應該培養自己的獨角獸公司（指成立不到十年，但估值10億美元以上的新創公司）。

簡立峰會中提及新興產業的「科技跨域發展」問題，認為要注重跨領域、跨部會合作；和碩董事長童子賢則提醒，政府不用太擔心大企業的發展，但應在意協助中小企業的發展，協助中小企業轉型升級。

張忠謀對於參與行政院科技會報相當重視，以去年來說，他兩次參加會議所拋出的話題，都引起熱議，並讓政府部門高度關注。

其中之一是關於人才的問題，張忠謀認為，科研計畫的發展關鍵，就是人才，但人才是流動的，台灣在國際間最常面臨新加坡、香港及中國大陸的競爭，我們的人才常會被挖走，因此要如何吸引人才、留住人才，值得政府多多用心。

他認為，要留才不能靠政府用以預算補貼，最重要的，是要營造我們的產業環境能夠吸引人才，願意留在台灣工作。

此外，他也認為科技預算的執行，一定要著重效益的評估，且要有完善的事後評估機制，才能作為日後決策參考。

至於政府投入AI產業的發展，張忠謀也說，一定要把產業拉進來，大家一起看方向、一起推動。