張忠謀為科技產業說話 賴清德開藥方回應

2018-01-25 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院長賴清德上任後，昨天首度主持科技會報。台積電董事長張忠謀等科技界委員指出，過去台灣錯失網際網路的產業發展時代，減少許多相關新創成果；賴清德因此表示，應把握人工智慧（AI）或物聯網（IoT）等下世代產業趨勢。

賴清德主持科技會報，並拍板同意明（一○八）年度科技概算較一○七年度成長百分之五，即約一千兩百億元。

包括張忠謀、和碩董事長童子賢、Google台灣總經理簡立峰等科技界要角，都是科技會報委員。據轉述，張忠謀等委員在會中指出，過去台灣錯失網際網路的產業發展時代，減少許多相關新創成果，應把握AI及物聯網等產業趨勢；簡立峰也提及「科技跨域發展」問題。

賴清德隨即呼應表示，應把握AI或物聯網等下世代產業趨勢；對於科技跨域發展，賴也指出，未來推動科技產業發展時，應注意跨域結合，例如智慧機械與智慧醫療等，此外，未來相關部會也應加強相關基礎建設與人才培育。

賴清德在會中強調，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，目標擬定要與ＧＤＰ成長做結合；此外，目前民間資金對研發的投入比率高，後續除科技預算成長百分之五外，政府也會注意配合民間發展需要。

行政院科技會報辦公室指出，明年度科技計畫的重點政策項目，除維持今年度「亞洲．矽谷」等十大重點政策項目外，新興及擴大推動方向將著重聚焦於AI、醫療科技等項目，提升台灣科技發展的附加價值競爭力。