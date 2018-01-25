謝國忠預言：新台幣匯率快到頂了 再升頂多2%

2018-01-25 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



獨立經濟學家謝國忠25日接受本報訪問時指出，美國財政部長Steven Mnuchinu的弱勢美元言論，「助貶」美元僅具短期效果，美元指數頂多跌至87～88；亞洲主要貨幣除了日圓之外，其餘3月底前繼續升值的空間有限，新台幣最多再升個2%、韓元頂多3%。

他預期，全球非美元貨幣、全球主要股市，均會在第1季底前升漲見頂，無論股市或匯市，再創高的空間都不大。

他解釋，美國的匯率是財政部在管的，美國財長向來多靠「下巴骨護盤」，美元在全世界交易量太大了，美財政部不會蠢到真砸銀彈買匯阻升，嘴巴喊話只是給國際投機客極短線的炒作空間。美元仍將隨聯準會升息而走強，第2季就是美元由弱轉強的分水嶺。

股市方面，他認為，與台股連動性甚高的美股，接下來要上漲超過10%幾乎不可能。美、台連動下，台股大盤指數上檔空間也是有限。美國、台灣、香港等地，接下來將是類股輪動格局，建議以獲利與現金流均佳、但長期股價牛皮的個股進行布局。

他預期，現在開始到3月底，價值型股票將有所表現。以港股為例，騰訊在投資人追捧後，現在不動了，改成很久沒動的中移動在表現，從價值型股票觀點，通訊類股、銀行類股將是不錯標的。

謝國忠指出，美國的利率比歐元區、日本高很多，投機客不可能長期賣空美元，去持有利息較低的歐元或日圓，亞、歐主要貨幣昨日急升，那是美國財長給投機客撐腰，熱錢順勢炒作而已。