台經院：今年GDP 中美是變數

2018-01-25 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘姿羽 ／台北報導



台經院院長林建表示，中美貿易戰的後續效應將成台灣今年經濟成長的最大變數。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台經院昨天發布最新經濟預測，上修今年經濟成長率至百分之二點三四，不過，台經院院長林建甫直指，美、中新政以及中美貿易戰的後續效應，將成今年最大變數。

主計總處去年十一月預估今年經濟成長率為百分之二點二九，台經院根據近期經濟發展情勢，將今年經濟預測較去年十一月的預測值上修○點○四個百分點至百分之二點三四，雖然情勢樂觀，但應「居高思危」。

台經院景氣預測中心主任孫明德說，台經院上修經濟成長率是基於三大樂觀因素，一是去年十二月的外銷訂單四八四點七億美元，創歷年同月新高，年增率百分之十七點五，表現相當亮眼；外銷訂單會反映接下來的出口狀況，可以預見至少第一季出口可維持動能。

其次，孫明德指出，股市持續暢旺，有助於增加財富效果，而去年許多企業營運狀況不錯，今年除了軍公教加薪，民間企業也有望跟進響應，對於民間消費有支撐作用。此外，台積電南部大廠開始動工，今年有許多國內投資案陸續啟動，政府推動的前瞻基礎建設對於營建業來說也是項利多。

儘管有三大樂觀因素，孫明德表示，今年上半年出口仍有支撐，景氣可以「居高」，但下半年外需轉弱，必須靠內需來接棒，才可以穩住經濟成長的力道，不至於下降得太快。

林建甫也示警，必須關注美中新政以及貿易戰的後續狀況；美國總統川普積極推動稅改、金融鬆綁、基礎建設等政策，未來可能在減稅及金融鬆綁的激勵下，帶動一波赴美投資或資金移動的熱潮，至於大陸近期加強環保嚴查行動，恐怕會影響石化產品價格與增加產業經營成本。而如果中美掀起貿易大戰，台灣必然受到波及。

孫明德直指，除了中美政策影響，國際的貿易戰、貨幣戰都會牽動經濟情勢，我國政府必須及早沙盤推演、研擬對策，才能維持經濟穩定。