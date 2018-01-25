工研院再獲創新機構獎 助松騰化解專利戰

2018-01-25 22:29 中央社 台北25日電



工研院以創新科技能量及專利影響力再獲科睿唯安頒發「2017全球百大創新機構獎」；工研院專利團隊更協助國內掃地機器人廠松騰與美國iRobot公司鏖戰8個月的專利戰達成和解。

工研院以創新力獲國際肯定，獲得科睿唯安（Clarivate Analytics，原湯森路透智權與科學事業部）宣布獲「2017全球百大創新機構獎」，為台灣唯一獲獎的研發機構，台灣僅工研院和鴻海獲獎。工研院繼2014年再獲此殊榮。

科睿唯安智權解決方案顧問邱明峻表示，工研院過去5年持續投入創新研發，所申請的專利頻繁被第三方引用，在本次評選的影響力指標（Influence）中表現突出，也反映出工研院研發能量對後續技術發展的影響力。另外，工研院在全球化指標（Globalization）中有不錯的進步，專利布局更具國際化視野，得以在全球主要市場中主張專利權利。

工研院院長劉仲明表示，台灣在產業升級上正面臨挑戰，但單打獨鬥的時代已過去，現在要靠跨領域共創的平台，才能持續升級；工研院打造一個沒有圍牆的創新園區，以「共創」（Co-Creation）的合作模式，結合院區附近的清大、交大、科學園區，串連國內外產官學界，加速產業轉型升級，逐漸形成台灣的科技聚落，讓全世界感受到台灣創新的力量。

另外，工研院在專利的布局和影響力也在國際訴訟傳出捷報。國內掃地機器人大廠松騰實業（Matsutek）去年4月遭全球龍頭大廠iRobot控告專利侵權，並要求禁止在美銷售，雙方專利大戰一路從美國燒到中國大陸；但過去8個月來，在工研院組成的專利與技術團隊努力下，終於在今年1月與iRobot達成和解。

松騰特別來信感謝工研院在專利與法律專業的協助，讓公司度過難關，順利打進美國市場，更讓松騰得以在美國和大陸同時反擊，成為美國唯二的掃地機器人供應商。