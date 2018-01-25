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賴揆拍板 明年科技預算將成長5%

2018-01-25 21:30經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

行政院長賴清德25日首度主持科技會報，會中初步拍板明年（108年度）科技預算將在今年的基礎上成長5%，加計前瞻基礎建設的數位建設預算，匡列金額近1,200億元。

賴揆上台後，有對前院長林全的預算進行微調，按日前行政院送進立法院今年度的科技預算為977億元，加計數位建設預算，今年度預算為1,151億元。

知情官員表示，科技會報辦公室內部的建議是明年科技預算要在今年的預算規模上適度成長，但若一下子成長太多會排擠其他部會預算。科技會報委員、總統府國策顧問何美玥也予以呼應，最終賴揆支持明年度預算成長5%。

行政院新聞稿表示，賴揆強調，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，且目標擬定要與成果，例如與GDP成長做結合。此外，目前民間資金對研發的投入比例高，後續除科技預算成長5%外，政府也會注意配合民間發展需要。

行政院科技會報辦公室指出，明年度科技計畫的重點政策項目，除維持今年的5＋2產業、以及數位經濟、文化科技創新，以及晶片設計與半導體前瞻科技等十大重點政策，新興及擴大推動方向將著重聚焦於AI、醫療科技等項目，提升台灣科技發展的附加價值競爭力。

25日所有外部委員，包括台積電董事長張忠謀、和碩董事長童子賢、Google台灣總經理簡立峰等人，全都出席科技會報。 知情官員表示，與會委員都十分重視科技預算的績效，共同呼籲科技預算要落實追蹤績效機制。官員說，事實上，這次每次外部委員出席會議都十分重視的議題，例如去年張忠謀就提出要導入投資報酬率（ROI）的機制，政府也以建立相關機制，例外導入首席評議專家，從上、中、下游一起考核的有效性。

張忠謀台積電前瞻基礎建設

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