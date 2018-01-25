賴揆呼應張忠謀 把握AI及物聯網趨勢

2018-01-25 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德上任後，今天首度主持科技會報。台積電董事長張忠謀等科技界委員指出，過去台灣錯失網際網路的產業發展時代，減少許多相關新創成果；賴清德因此表示，應把握人工智慧（AI）或物聯網（IoT）等下世代產業趨勢。

賴清德今天主持「行政院科技會報第14次會議」，聽取「科技計畫執行成效暨108年度重點政策說明及資源配置」及「108年度政府科技發展計畫先期作業說明」2項報告。賴清德並拍板，同意明（108）年度科技概算較107年度成長5%，即約1200億元。

包括張忠謀、和碩董事長童子賢、Google台灣總經理簡立峰等科技界要角，都是科技會報委員。據轉述，張忠謀等委員在會中指出，過去台灣錯失網際網路的產業發展時代，減少許多相關新創成果；簡立峰也提及「科技跨域發展」問題。

賴清德回應表示，應把握人工智慧（AI）或物聯網（IoT）等下世代產業趨勢。對於科技跨域發展，賴也指出，未來推動科技產業發展時，應注意跨域結合，例如智慧機械與智慧醫療等，此外，未來相關部會也應加強相關基礎建設與人才培育。

賴清德在會中強調，未來各部會執行相關科技計畫時，都應重視計畫目標，且目標擬定要與成果，例如與GDP成長做結合；此外，目前民間資金對研發的投入比例高，後續除科技預算成長5%外，政府也會注意配合民間發展需要。

行政院科技會報辦公室指出，108年度科技計畫的重點政策項目，除維持107年度「亞洲．矽谷」、「智慧機械」、「綠能產業」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」、「循環經濟圈」、「數位經濟」及「文化科技創新」及「晶片設計與半導體前瞻科技」等10大重點政策項目外，新興及擴大推動方向將著重聚焦於AI、醫療科技等項目，提升台灣科技發展的附加價值競爭力。