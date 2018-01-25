漢翔已轉民營 政院通過廢止「漢翔設置條例」

2018-01-25 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院會今天通過經濟部函擬廢止「漢翔航空工業股份有限公司設置條例」，將送請立法院審議。

經濟部表示，漢翔航空工業股份有限公司於2014年8月21日移轉民營，於同年8月25日股票上市，該公司之組織、業務、人事、預算與決算、董事與監察人派任等事項，應適用一般民營上市公司法令規定，且該部依「漢翔航空工業股份有限公司設置條例」規定辦理之土地移轉作業已接近完成，因此函擬廢止設置條例。

「漢翔航空工業股份有限公司設置條例」於1995年5月31日公布，漢翔也成為國營發展航空工業之國防科技公司；該條例第10條第2項規定：「本公司土地應為國有。但該土地作為航空工業之使用時，需整修或擴建時，政府應予同意，並不得收回。」

經濟部表示，依前述規定，漢翔公司於國營時期所需土地均向經濟部承租，惟該公司民營化後，經濟部管有之該等國有土地，依法均須移交財政部國有財產署接管。