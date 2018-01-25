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團體協商未達共識 長榮：另排協商會議

2018-01-25 20:11聯合報 記者侯俐安╱即時報導

長榮航空與桃園市空服員職業工會今天下午於桃園市蘆竹區婦幼館展開第十次團體協商會議...
長榮航空與桃園市空服員職業工會今天下午於桃園市蘆竹區婦幼館展開第十次團體協商會議。聯合報系資料照
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長榮航空與桃園市空服員職業工會今天下午於桃園市蘆竹區婦幼館展開第十次團體協商會議，長榮航空表示，此次會議桃空職工以臨時動議方式提出並經雙方合意，優先針對桃空職工訴求的六大航班休時改善議題進行討論，長榮航空表達在回歸理性、誠信協商的原則下，將另行安排協商會議。

長榮航空表示，對於長榮航空目前所提出之各種改善方案，桃空職工表達，僅在桃園-舊金山BR008/BR007及桃園-北京BR716/BR715兩航班承諾增加外站休時的前提下，始願與公司展開六航班之具體協商。

長榮航空表示，自去年四月開始，每個月均與桃空職工進行團體協商會議，期盼雙方能持續理性溝通，共創勞資和諧，本次會議也已約定下次協商時間為2月25日。

桃園市空服員職業工會則表示，工會今天針對近日1300名長榮空服員靜坐抗議過勞航班詢問公司為何沒有來到靜坐現場表達關心，以及是否提出任何進一步改善方案，但遺憾的是公司無視辛苦參加靜坐活動之員工，也不願檢討目前「部分航班視情況增1人」之方案無法改善過勞與超時問題，反而一直要求工會放棄增加外站休時之訴求，才願意進入下一次協商會議。

在雙方僵持不下之結果下，工會退一步表示，因「台北舊金山三天班(BR08/07)」、「台北北京當天班(BR716/715)」超時及疲勞度嚴重超過組員負荷，是經全體會員投票顯示最期待改變，且台北舊金山航班更涉及資方片面更改勞動條件之問題，有必須優先解決之急迫性，所以只要公司拿出誠意，願意優先承諾延長這兩趟航班之外站休息時間，工會的協商大門永遠打開，只可惜截至整場會議結束後都沒有達成共識。

長榮舊金山空服員

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